https://ria.ru/20221226/omsk-1841272197.html

Истязавший своих детей житель Омска получил условный срок

Истязавший своих детей житель Омска получил условный срок - РИА Новости, 26.12.2022

Истязавший своих детей житель Омска получил условный срок

Житель Омска, который причинял своим детям физическое и моральное насилие, получил четыре года и один месяц условно, сообщили в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T07:24

2022-12-26T07:24

2022-12-26T07:27

омск

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ОМСК, 26 дек - РИА Новости. Житель Омска, который причинял своим детям физическое и моральное насилие, получил четыре года и один месяц условно, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. История началась в октябре 2020 года и продолжалась по январь 2021-го. По данным следствия, мужчина всячески издевался и истязал своих детей. Как указано в материалах дела, он оказывал разрушающее воздействие на неокрепшую формирующуюся психику, нарушал нормальное и нравственное развитие малолетних, применял недозволенные методы воспитания, пытки и психическое насилие. "Кроме того, 23 января 2021 года он в качестве наказания поднял двух детей на высоту собственного роста и несколько раз бросил их на пол. Видеозапись данных действий была распространена в сети Интернет", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "истязание". Вину мужчина не признал. Центральный районный суд Омска назначил ему четыре года и один месяц условно с испытательным сроком четыре года. Ранее по итогам первого рассмотрения дела суд прекратил уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" в связи с примирением сторон. По второму обвинению ему назначили восемь месяцев лишения свободы. Но в зачет этого срока учли время его ареста, пока шло расследование. Уже после этого областная прокуратура приняла решение оспорить приговор.

https://ria.ru/20220830/prestuplenie-1813113060.html

https://ria.ru/20221028/arest-1827655674.html

омск

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омск