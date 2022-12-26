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Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/obstrely-1841282880.html
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 189 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T09:19
2022-12-26T09:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 189 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском 29 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 189 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: город Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
09:19 26.12.2022
 
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 189 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ.
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 189 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском 29 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 189 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: город Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, добавили в представительстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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