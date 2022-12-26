https://ria.ru/20221226/obstrely-1841282880.html

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.12.2022

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 189 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T09:19

2022-12-26T09:19

2022-12-26T09:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841195538_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_551f00ee0047fb1a4f53e77902af79a8.jpg

ДОНЕЦК, 26 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 53 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 189 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском три обстрела из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На горловском 29 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. Выпустив 189 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: город Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Майорск, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка, добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины