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Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/oborudovanie-1841520943.html
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР
Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР медицинское оборудование, сообщает областное правительство. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:54
2022-12-26T20:54
специальная военная операция на украине
енакиево
ленинградская область
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР медицинское оборудование, сообщает областное правительство. "В Енакиево отправлен еще один новогодний подарок из Ленобласти - медицинское оборудование. Аппараты УЗИ, стоматологические установки, медтехника для физиотерапии и для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы будут установлены в трех городских больницах Енакиево, стоматологической поликлинике, онкодиспансере и станции переливания крови", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в июне между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
енакиево
ленинградская область
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енакиево, ленинградская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Ленинградская область, Донецкая Народная Республика
20:54 26.12.2022
 
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР

Ленинградская область отправила медицинское оборудование в подшефный город Енакиево в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото
Последствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в поселке Енакиево в Донецкой области. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР медицинское оборудование, сообщает областное правительство.
"В Енакиево отправлен еще один новогодний подарок из Ленобласти - медицинское оборудование. Аппараты УЗИ, стоматологические установки, медтехника для физиотерапии и для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы будут установлены в трех городских больницах Енакиево, стоматологической поликлинике, онкодиспансере и станции переливания крови", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в июне между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве.
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Специальная военная операция на УкраинеЕнакиевоЛенинградская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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