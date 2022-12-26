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Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 26.12.2022
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР
Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР медицинское оборудование, сообщает областное правительство. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T20:54
2022-12-26T20:54
2022-12-26T20:54
специальная военная операция на украине
енакиево
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Ленинградская область отправила в подшефный город Енакиево в ДНР медицинское оборудование, сообщает областное правительство. "В Енакиево отправлен еще один новогодний подарок из Ленобласти - медицинское оборудование. Аппараты УЗИ, стоматологические установки, медтехника для физиотерапии и для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы будут установлены в трех городских больницах Енакиево, стоматологической поликлинике, онкодиспансере и станции переливания крови", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в июне между Енакиевом и Ленинградской областью было подписано соглашение о сотрудничестве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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енакиево, ленинградская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Енакиево, Ленинградская область, Донецкая Народная Республика
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в Енакиево в ДНР
Ленинградская область отправила медицинское оборудование в подшефный город Енакиево в ДНР