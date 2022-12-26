https://ria.ru/20221226/moskva-1841298599.html
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий
Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:30
2022-12-26T10:30
2022-12-26T10:30
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. "В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Он отметил, что дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.По словам Овчинского, в туры по предприятиям отправляются группы студентов профильных учебных заведений — для них это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.Сообщается, что проект "Открой#Моспром" существует около четырех лет. Гости и жители столицы становятся частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.
https://ria.ru/20221115/moskva-1831313605.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, владислав овчинский, москва
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Владислав Овчинский, Москва
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий
Участники столичного проекта "Открой Моспром" посетили 110 предприятий за 2022 году
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается
на официальном сайте мэра Москвы.
"В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он отметил, что дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.
По словам Овчинского, в туры по предприятиям отправляются группы студентов профильных учебных заведений — для них это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.
Сообщается, что проект "Открой#Моспром" существует около четырех лет. Гости и жители столицы становятся частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.