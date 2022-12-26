Рейтинг@Mail.ru
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221226/moskva-1841298599.html
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий - РИА Новости, 26.12.2022
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий
Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:30
2022-12-26T10:30
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829811082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf80999e9d376e249915b629b413f0c4.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. "В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Он отметил, что дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.По словам Овчинского, в туры по предприятиям отправляются группы студентов профильных учебных заведений — для них это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.Сообщается, что проект "Открой#Моспром" существует около четырех лет. Гости и жители столицы становятся частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.
https://ria.ru/20221115/moskva-1831313605.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829811082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a034368c98ffd00be1e88d0694392854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, владислав овчинский, москва
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Владислав Овчинский, Москва
10:30 26.12.2022
 
В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий

Участники столичного проекта "Открой Моспром" посетили 110 предприятий за 2022 году

© Пресс-служба ДИПП "Открой#Моспром"
Открой#Моспром
© Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он отметил, что дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.
По словам Овчинского, в туры по предприятиям отправляются группы студентов профильных учебных заведений — для них это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.
Сообщается, что проект "Открой#Моспром" существует около четырех лет. Гости и жители столицы становятся частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.
На экскурсии Фаролеро по Москве
15 ноября, 08:00Туризм
Квесты, сити-туры и иммерсивные шоу: самые интересные экскурсии по Москве
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала