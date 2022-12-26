https://ria.ru/20221226/moskva-1841298599.html

В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий

В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий - РИА Новости, 26.12.2022

В Москве в этом году для туристов открылись 110 предприятий

Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T10:30

2022-12-26T10:30

2022-12-26T10:30

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

владислав овчинский

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829811082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf80999e9d376e249915b629b413f0c4.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Благодаря столичному проекту "Открой#Моспром" гости и жители столицы смогли посетить 110 предприятий за этот год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. "В текущем году мы провели 790 экскурсий по производственным цехам и музеям столичных предприятий, что почти в четыре раза больше по сравнению с 2021 годом. Почти 17 тысяч человек посетили около 110 предприятий за 13 недель", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Он отметил, что дети, студенты и взрослые могли понаблюдать за процессом производства товаров народного потребления — одежды, продуктов питания и косметики, а также высокотехнологичной продукции, в том числе микрочипов, деталей для самолетов, модулей для готовых жилых помещений.По словам Овчинского, в туры по предприятиям отправляются группы студентов профильных учебных заведений — для них это отличная возможность определиться со специализацией и дальнейшим трудоустройством.Сообщается, что проект "Открой#Моспром" существует около четырех лет. Гости и жители столицы становятся частью производственного процесса и истории развития промышленности Москвы.

https://ria.ru/20221115/moskva-1831313605.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, владислав овчинский, москва