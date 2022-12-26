https://ria.ru/20221226/moshenniki-1841439332.html
В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей
В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей - РИА Новости, 26.12.2022
В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей
Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 миллиарда рублей, что на 40% больше, показателя прошлого года, заявил первый зампред правления... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T16:03
2022-12-26T16:03
2022-12-26T16:09
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 миллиарда рублей, что на 40% больше, показателя прошлого года, заявил первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин. "Нашим клиентам мы спасли 154 миллиарда рублей, это почти на 40% больше, чем в 2021 году. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили - это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности", - сказал Ведяхин в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20221222/moshenniki-1840409971.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии
Экономика, Сбербанк России
16:03 26.12.2022 (обновлено: 16:09 26.12.2022)
В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей
В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей средств клиентов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 миллиарда рублей, что на 40% больше, показателя прошлого года, заявил первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин.
"Нашим клиентам мы спасли 154 миллиарда рублей, это почти на 40% больше, чем в 2021 году. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили - это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности", - сказал Ведяхин в ходе пресс-конференции.