https://ria.ru/20221226/moshenniki-1841439332.html

В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей

В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей - РИА Новости, 26.12.2022

В Сбербанке рассказали о спасенных от мошенников 154 миллиардах рублей

Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 миллиарда рублей, что на 40% больше, показателя прошлого года, заявил первый зампред правления... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T16:03

2022-12-26T16:03

2022-12-26T16:09

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сбербанк в 2022 году спас от мошенников средств клиентов на 154 миллиарда рублей, что на 40% больше, показателя прошлого года, заявил первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин. "Нашим клиентам мы спасли 154 миллиарда рублей, это почти на 40% больше, чем в 2021 году. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили - это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности", - сказал Ведяхин в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20221222/moshenniki-1840409971.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сбербанк россии