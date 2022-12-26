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Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей - РИА Новости, 26.12.2022
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Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей - РИА Новости, 26.12.2022
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:22
2022-12-26T15:43
происшествия
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых — незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест. "Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль и прослежу, чтобы все виновные понесли за это ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом", — цитирует слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей. Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.
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происшествия, михаил евраев, ярославская область
Происшествия, Михаил Евраев, Ярославская область
13:22 26.12.2022 (обновлено: 15:43 26.12.2022)
 
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей

Ярославский губернатор Евраев назвал случившийся в регионе массовый отстрел лосей бойней

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЛоси
Лоси - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.
Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых — незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.
"Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль и прослежу, чтобы все виновные понесли за это ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом", — цитирует слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей.
Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.
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ПроисшествияМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
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