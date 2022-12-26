https://ria.ru/20221226/losi-1841381158.html

Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей

Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей - РИА Новости, 26.12.2022

Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T13:22

2022-12-26T13:22

2022-12-26T15:43

происшествия

михаил евраев

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых — незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест. "Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль и прослежу, чтобы все виновные понесли за это ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом", — цитирует слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей. Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.

https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, михаил евраев, ярославская область