https://ria.ru/20221226/losi-1841381158.html
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей - РИА Новости, 26.12.2022
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:22
2022-12-26T13:22
2022-12-26T15:43
происшествия
михаил евраев
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых — незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест. "Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль и прослежу, чтобы все виновные понесли за это ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом", — цитирует слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области. По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей. Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.
https://ria.ru/20220702/brakonerstvo-1799668564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил евраев, ярославская область
Происшествия, Михаил Евраев, Ярославская область
13:22 26.12.2022 (обновлено: 15:43 26.12.2022)
Ярославский губернатор взял на контроль инцидент с отстрелом лосей
Ярославский губернатор Евраев назвал случившийся в регионе массовый отстрел лосей бойней
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал "бойней" произошедшую в регионе коллективную охоту на лосей и пообещал проконтролировать расследование уголовного дела.
Накануне региональное управление МВД сообщило, что председатель Тутаевского районного общества охотников и рыболовов организовал коллективную охоту на лосей, в ходе которой были убиты 20 животных, восемь из которых — незаконно. На него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.
"Данный факт незаконной добычи лосей и браконьерства я взял под личный контроль и прослежу, чтобы все виновные понесли за это ответственность. Виновные в подобных преступлениях будут получать максимальную меру наказания, предусмотренную законом", — цитирует слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
По его словам, в областной прокуратуре уточнили, что ущерб от охоты оценивается примерно в 640 тысяч рублей.
Остальных участников мероприятия до сих пор ищут.