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Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ - РИА Новости, 26.12.2022
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Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ - РИА Новости, 26.12.2022
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ. РИА Новости, 26.12.2022
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сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.
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LIVE: Лавров председательствует на встрече с руководителями российских СМИ
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.
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12:12 26.12.2022 (обновлено: 12:16 26.12.2022)
 

Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ

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Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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