https://ria.ru/20221226/lavrov-1841321140.html
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ - РИА Новости, 26.12.2022
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:12
2022-12-26T12:12
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сергей лавров
россия
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Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Лавров председательствует на встрече с руководителями российских СМИ
LIVE: Лавров председательствует на встрече с руководителями российских СМИ
2022-12-26T12:12
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PT12M02S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.
2022-12-26T12:12
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PT12M02S
12:12 26.12.2022 (обновлено: 12:16 26.12.2022)
Встреча Лаврова с руководителями российских СМИ
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит встречу с руководителями российских СМИ.