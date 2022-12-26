https://ria.ru/20221226/kredit-1841300845.html
Программу инфраструктурных бюджетных кредитов продлят
Программу инфраструктурных бюджетных кредитов продлят - РИА Новости, 26.12.2022
Программу инфраструктурных бюджетных кредитов продлят
Правительство продлевает программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024 и 2025 годы, в следующем 2023 году на эту программу будет дополнительно выделено... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T10:34
2022-12-26T10:34
2022-12-26T10:55
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство продлевает программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024 и 2025 годы, в следующем 2023 году на эту программу будет дополнительно выделено 250 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Президент обозначил приоритетом следующего года развитие инфраструктуры внутри страны. Для этого правительство предоставляет регионам инфраструктурные бюджетные кредиты. Такая программа показала свою эффективность и продлена на 2024-2025 годы. Уже в следующем году по поручению глав государства дополнительно выделим еще 250 миллиардов рублей", - сказал премьер.Он отметил, что средства будут направляться на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
10:34 26.12.2022 (обновлено: 10:55 26.12.2022)
Программу инфраструктурных бюджетных кредитов продлят
Мишустин сообщил о продлении программы инфраструктурных бюджетных кредитов
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство продлевает программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024 и 2025 годы, в следующем 2023 году на эту программу будет дополнительно выделено 250 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Президент обозначил приоритетом следующего года развитие инфраструктуры внутри страны. Для этого правительство предоставляет регионам инфраструктурные бюджетные кредиты. Такая программа показала свою эффективность и продлена на 2024-2025 годы. Уже в следующем году по поручению глав государства дополнительно выделим еще 250 миллиардов рублей", - сказал премьер.
Он отметил, что средства будут направляться на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства.