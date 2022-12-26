13:56 26.12.2022 (обновлено: 13:57 26.12.2022)
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому
В Днепропетровске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому
© Фото : СуспільнеДемонтаж памятника Горькому в Днепропетровске
© Фото : Суспільне
Демонтаж памятника Горькому в Днепропетровске
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровск демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"В Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому", - написало издание на своем сайте.
Ранее в Днепропетровске был демонтирован памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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