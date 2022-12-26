Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 26.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221226/gorkiy-1841395737.html
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 26.12.2022
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому
В украинском городе Днепропетровск демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T13:56
2022-12-26T13:57
в мире
днепропетровск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841391588_0:111:1080:719_1920x0_80_0_0_2af1c65de6756887416704384527d521.jpg
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровск демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому", - написало издание на своем сайте. Ранее в Днепропетровске был демонтирован памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221225/kremenchug-1841231125.html
днепропетровск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841391588_159:122:955:719_1920x0_80_0_0_087af878a94f2289df2237d757c640ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина
13:56 26.12.2022 (обновлено: 13:57 26.12.2022)
 
В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому

В Днепропетровске демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому

© Фото : СуспільнеДемонтаж памятника Горькому в Днепропетровске
Демонтаж памятника Горькому в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Фото : Суспільне
Демонтаж памятника Горькому в Днепропетровске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В украинском городе Днепропетровск демонтировали памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому, сообщило в понедельник украинское издание "Суспильне" (Общественное).
Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому", - написало издание на своем сайте.
Ранее в Днепропетровске был демонтирован памятник классику русской литературы Александру Пушкину. Мэр города Борис Филатов заявил, что установленные в Днепропетровске памятники, которые связаны с Россией и СССР, перенесут на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Город Кременчуг, Украина - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 17:50
В Кременчуге улицу Молодогвардейцев переименовали в честь Шухевича
 
В миреДнепропетровскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала