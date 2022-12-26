https://ria.ru/20221226/gazifikatsiya-1841470386.html
В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона
В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона - РИА Новости, 26.12.2022
В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона
В Тверской области завершен первый этап газификации юго-запада региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T17:24
2022-12-26T17:24
2022-12-26T17:24
тверская область
игорь руденя
жкх
газпром
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841469261_0:104:1300:835_1920x0_80_0_0_6e119abdeef818fba91bb433afe7457c.jpg
ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. В Тверской области завершен первый этап газификации юго-запада региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя в понедельник в рамках рабочей поездки в Жарковский муниципальный округ познакомился с работой газорегуляторного пункта поселка. В посёлке введены в эксплуатацию межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы.Внутрипоселковые газовые сети протяженностью 28,1 километра построены в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод до поселка Жарковский, который построен в рамках программы газоснабжения и газификации Тверской области за счет средств ПАО "Газпром". Протяженность газопровода по территории региона составляет порядка 18 километров.В общей сложности в посёлке созданы условия для газификации около 1,5 тысячи домовладений, социальных объектов и предприятий, а также перевода на природный газ 11 котельных.Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести в строй более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841469261_127:0:1300:880_1920x0_80_0_0_cc1ebde0b7242df7830ef5bc3ba74e98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жкх, газпром, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Газпром, Тверская область
ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. В Тверской области завершен первый этап газификации юго-запада региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор региона Игорь Руденя
в понедельник в рамках рабочей поездки в Жарковский муниципальный округ познакомился с работой газорегуляторного пункта поселка. В посёлке введены в эксплуатацию межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы.
Внутрипоселковые газовые сети протяженностью 28,1 километра построены в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод до поселка Жарковский, который построен в рамках программы газоснабжения и газификации Тверской области за счет средств ПАО "Газпром
". Протяженность газопровода по территории региона составляет порядка 18 километров.
В общей сложности в посёлке созданы условия для газификации около 1,5 тысячи домовладений, социальных объектов и предприятий, а также перевода на природный газ 11 котельных.
"Выполняя задачи по газификации Тверской области, мы формируем инвестиционную привлекательность и перспективы развития таких районов как Жарковский. Это результат подписания программы с "Газпромом" по газификации региона", – сказал Руденя.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести в строй более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.