https://ria.ru/20221226/gazifikatsiya-1841470386.html

В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона

В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона - РИА Новости, 26.12.2022

В Тверской области выполнен первый этап газификации юго-запада региона

В Тверской области завершен первый этап газификации юго-запада региона, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:24

2022-12-26T17:24

2022-12-26T17:24

тверская область

игорь руденя

жкх

газпром

тверская область

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ТВЕРЬ, 26 дек – РИА Новости. В Тверской области завершен первый этап газификации юго-запада региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.Губернатор региона Игорь Руденя в понедельник в рамках рабочей поездки в Жарковский муниципальный округ познакомился с работой газорегуляторного пункта поселка. В посёлке введены в эксплуатацию межпоселковый и внутрипоселковый газопроводы.Внутрипоселковые газовые сети протяженностью 28,1 километра построены в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Источником газоснабжения является межпоселковый газопровод до поселка Жарковский, который построен в рамках программы газоснабжения и газификации Тверской области за счет средств ПАО "Газпром". Протяженность газопровода по территории региона составляет порядка 18 километров.В общей сложности в посёлке созданы условия для газификации около 1,5 тысячи домовладений, социальных объектов и предприятий, а также перевода на природный газ 11 котельных.Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести в строй более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

https://ria.ru/20220920/dogazifikatsiya-1818233328.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, жкх, газпром, тверская область