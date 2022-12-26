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На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана" - РИА Новости, 26.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221226/evromaydan-1841344566.html
На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана"
На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана" - РИА Новости, 26.12.2022
На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана"
Бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут судить за разгон демонстрантов "евромайдана" в ноябре 2013 года, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T12:21
2022-12-26T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
евромайдан
генеральная прокуратура украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут судить за разгон демонстрантов "евромайдана" в ноябре 2013 года, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора Украины. "Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По данным ведомства, обвиняемый, фамилия которого не называется, организовал и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения "Беркут", в результате которого телесные повреждения получили 55 граждан, а более 30 потерпевшим "причинили физическую боль". Обвиняемому инкриминируют статью под названием "организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организацию превышения полномочий работниками правоохранительных органов с применением физического насилия". Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20221214/yanukovich-1838744063.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, евромайдан, генеральная прокуратура украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Евромайдан, Генеральная прокуратура Украины
12:21 26.12.2022
 
На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана"

Неназванного замглавы СНБО Украины будут судить за разгон "евромайдана" в 2013 году

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкЕвромайдан
Евромайдан - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Евромайдан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут судить за разгон демонстрантов "евромайдана" в ноябре 2013 года, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора Украины.
"Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По данным ведомства, обвиняемый, фамилия которого не называется, организовал и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения "Беркут", в результате которого телесные повреждения получили 55 граждан, а более 30 потерпевшим "причинили физическую боль". Обвиняемому инкриминируют статью под названием "организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организацию превышения полномочий работниками правоохранительных органов с применением физического насилия".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 22:55
Суд на Украине конфисковал имущество экс-президента Януковича
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕвромайданГенеральная прокуратура Украины
 
 
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