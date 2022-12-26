На Украине будут судить экс-замглавы СНБО за разгон "евромайдана"
Неназванного замглавы СНБО Украины будут судить за разгон "евромайдана" в 2013 году
Евромайдан. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бывшего замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будут судить за разгон демонстрантов "евромайдана" в ноябре 2013 года, сообщили в понедельник в офисе генерального прокурора Украины.
"Экс-заместителя Секретаря СНБО будут судить за организацию разгона студенческого майдана", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. По данным ведомства, обвиняемый, фамилия которого не называется, организовал и контролировал разгон демонстрантов сотрудниками спецподразделения "Беркут", в результате которого телесные повреждения получили 55 граждан, а более 30 потерпевшим "причинили физическую боль". Обвиняемому инкриминируют статью под названием "организация незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организацию превышения полномочий работниками правоохранительных органов с применением физического насилия".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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