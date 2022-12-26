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Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой - РИА Новости, 26.12.2022
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Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой
Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой - РИА Новости, 26.12.2022
Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой
Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T15:40
2022-12-26T15:40
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украина
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БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель. "Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину", - сказал Гайзель в интервью немецкому агентству dpa. Сенатор также привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии в 1990-х годах из-за войны в Югославии. "Его мать сказала ему тогда: "Мы здесь только на несколько месяцев, а позже вернемся. Сегодня он немец и работает в администрации сената", - добавил Гайзель. По его словам, можно предположить, что то же самое произойдет с тысячами людей с Украины и они останутся в Берлине надолго. Сенатор также отметил, что в Берлине велика потребность нового жилья. "Напряженная ситуация на рынке в Берлине возникла в результате дефицита жилья. А нынешнее количество беженцев еще больше увеличивает потребность в нем", - уточнил сенатор. Он добавил, что сейчас в стадии строительства находятся модульные убежища для беженцев, они рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет. В настоящее время насчитывается 29 таких строений по всему Берлину. Еще по пять запланировано на 2023 и 2024 годы, уточнил Гайзель.
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в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
15:40 26.12.2022
 
Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой

Сенатор Гайзель: в Берлине ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется домой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель.
"Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину", - сказал Гайзель в интервью немецкому агентству dpa.
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Сенатор также привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии в 1990-х годах из-за войны в Югославии. "Его мать сказала ему тогда: "Мы здесь только на несколько месяцев, а позже вернемся. Сегодня он немец и работает в администрации сената", - добавил Гайзель. По его словам, можно предположить, что то же самое произойдет с тысячами людей с Украины и они останутся в Берлине надолго.
Сенатор также отметил, что в Берлине велика потребность нового жилья. "Напряженная ситуация на рынке в Берлине возникла в результате дефицита жилья. А нынешнее количество беженцев еще больше увеличивает потребность в нем", - уточнил сенатор.
Он добавил, что сейчас в стадии строительства находятся модульные убежища для беженцев, они рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет. В настоящее время насчитывается 29 таких строений по всему Берлину. Еще по пять запланировано на 2023 и 2024 годы, уточнил Гайзель.
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