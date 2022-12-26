https://ria.ru/20221226/bezhentsy-1841431066.html

Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой

Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой - РИА Новости, 26.12.2022

Власти Берлина ожидают, что множество беженцев с Украины не вернется домой

Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:40

2022-12-26T15:40

в мире

берлин (город)

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель. "Если исходить из того, что из примерно 100 000 беженцев более 80 000 подали заявки на долгосрочное проживание, то вполне можно ожидать, что большое количество людей останется в Берлине на годы и не вернется на свою разрушенную родину", - сказал Гайзель в интервью немецкому агентству dpa. Сенатор также привел пример своего коллеги, который приехал в Берлин из Боснии в 1990-х годах из-за войны в Югославии. "Его мать сказала ему тогда: "Мы здесь только на несколько месяцев, а позже вернемся. Сегодня он немец и работает в администрации сената", - добавил Гайзель. По его словам, можно предположить, что то же самое произойдет с тысячами людей с Украины и они останутся в Берлине надолго. Сенатор также отметил, что в Берлине велика потребность нового жилья. "Напряженная ситуация на рынке в Берлине возникла в результате дефицита жилья. А нынешнее количество беженцев еще больше увеличивает потребность в нем", - уточнил сенатор. Он добавил, что сейчас в стадии строительства находятся модульные убежища для беженцев, они рассчитаны на срок службы от 50 до 70 лет. В настоящее время насчитывается 29 таких строений по всему Берлину. Еще по пять запланировано на 2023 и 2024 годы, уточнил Гайзель.

https://ria.ru/20221221/polsha-1840145202.html

https://ria.ru/20221225/tanki-1841209429.html

берлин (город)

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), украина, германия