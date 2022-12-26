https://ria.ru/20221226/bayazitova-1841515555.html

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 26.12.2022

Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Кузьминский суд Москвы в понедельник продлил до 7 февраля 2023 срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T20:08

2022-12-26T20:08

2022-12-26T20:08

происшествия

александра баязитова

москва

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы в понедельник продлил до 7 февраля 2023 срок содержания под стражей журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 7 февраля администратору Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой", - сказала собеседница агентства. Следствие вменяет Александре Баязитовой, Ольге Архаровой и Инне Чуриловой вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу проходит топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, по заявлению которого оно и было возбуждено. Как рассказала РИА Новости адвокат Архаровой Елена Федулова, в начале года в Telegram-канале Баязитовой "Адские бабки" был размещен пост о профессиональной деятельности Ушакова, в том числе о его судимости. Весной 2022 года Ушаков лично написал в чат-бот Чуриловой, как к администратору Telegram-канала "Адские бабки", с просьбой разместить в отношении него позитивный пост. Чурилова отказала, затем с ней пыталась договориться помощница Ушакова, но получила отказ. Уже в июне помощница попросила Чурилову поставить "блок" на упоминание Ушакова в "Адских бабках", заявила адвокат. Чурилова согласовала с Баязитовой стоимость этой услуги - 420 тысяч рублей за первый месяц, деньги были переведены на карту и поделены ими поровну. По условиям соглашения, в "Адских бабках" не должны были публиковать сведения об Ушакове - ни негативные, ни позитивные. Архарова вступила в диалог о данном блоке лишь на этапе продления данной услуги и предложила это сделать с небольшой скидкой - за 1,2 миллиона рублей за три месяца. Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали. Однако Федулова подчеркнула, что "в показаниях Чуриловой и Архаровой нет признания ими вины, есть подробные и последовательные показания именно по фактическим обстоятельствам дела". Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.

https://ria.ru/20221215/nevzorov-1838947495.html

https://ria.ru/20221209/yashin-1837547880.html

https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html

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