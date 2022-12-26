https://ria.ru/20221226/avtomobili-1841326778.html
Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года
Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года - РИА Новости, 26.12.2022
Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года
Выпуск автомобилей в России планируется удвоить до 2025 года согласно целевому сценарию стратегии развития автопрома с увеличенной господдержкой, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T11:46
2022-12-26T11:46
2022-12-26T11:50
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выпуск автомобилей в России планируется удвоить до 2025 года согласно целевому сценарию стратегии развития автопрома с увеличенной господдержкой, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он в понедельник докладывал о стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года на совещании у главы правительства России Михаила Мишустина. Мантуров рассказал, что в документе предусмотрены базовый и целевой сценарии."В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе - до 2025 года - выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей", - сказал Мантуров. Он отметил, что за счет этого планируется нарастить долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году.
https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто
11:46 26.12.2022 (обновлено: 11:50 26.12.2022)
Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года
Мантуров: сценарий развития предусматривает удвоение выпуска автомобилей до 2025 года