https://ria.ru/20221226/avtomobili-1841326778.html

Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года

Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года - РИА Новости, 26.12.2022

Мантуров заявил о планах удвоить выпуск автомобилей до 2025 года

Выпуск автомобилей в России планируется удвоить до 2025 года согласно целевому сценарию стратегии развития автопрома с увеличенной господдержкой, сообщил... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T11:46

2022-12-26T11:46

2022-12-26T11:50

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Выпуск автомобилей в России планируется удвоить до 2025 года согласно целевому сценарию стратегии развития автопрома с увеличенной господдержкой, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он в понедельник докладывал о стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года на совещании у главы правительства России Михаила Мишустина. Мантуров рассказал, что в документе предусмотрены базовый и целевой сценарии."В обоих вариантах задачи технологического суверенитета, обозначенные президентом, будут достигнуты, но в целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе - до 2025 года - выйти на более амбициозные показатели, а именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей", - сказал Мантуров. Он отметил, что за счет этого планируется нарастить долю на внутреннем рынке с 40% до 80% к 2030 году.

https://ria.ru/20221222/moskvich-1840580931.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто