https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html
Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии
Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии - РИА Новости, 25.12.2022
Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии
МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает в... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T00:11
2022-12-25T00:11
2022-12-25T05:19
южная осетия
грузия
россия
международный уголовный суд
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ЦХИНВАЛ, 25 дек - РИА Новости. МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства. В заявлении отмечается, что МУС проигнорировал многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными в отношении безоружного гражданского населения Южной Осетии, миротворческого контингента, выполнявшего свои функции в зоне грузино-осетинского конфликта. При этом МУС выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии. "Результат такой ангажированности Международного уголовного суда налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия", - говорится в сообщении. Следователи такжене нашли ни одного свидетельства военных преступлений агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии. "Совершенно очевидно, что Международный уголовный суд и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии, а вместо объективного расследования военных событий 2008 года действовал в изначально заданном антиосетинском направлении", - считают в МИД. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html
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южная осетия, грузия, россия, международный уголовный суд
Южная Осетия, Грузия, Россия, Международный уголовный суд
00:11 25.12.2022 (обновлено: 05:19 25.12.2022)
Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии
МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение МУС о военных преступлениях Грузии 2008 года
ЦХИНВАЛ, 25 дек - РИА Новости. МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В заявлении отмечается, что МУС проигнорировал многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными в отношении безоружного гражданского населения Южной Осетии, миротворческого контингента, выполнявшего свои функции в зоне грузино-осетинского конфликта. При этом МУС выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии.
"Результат такой ангажированности Международного уголовного суда налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия", - говорится в сообщении.
Следователи такжене нашли ни одного свидетельства военных преступлений агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии. "Совершенно очевидно, что Международный уголовный суд и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии, а вместо объективного расследования военных событий 2008 года действовал в изначально заданном антиосетинском направлении", - считают в МИД.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия
, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии
и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.