https://ria.ru/20221225/tskhinval-1841156129.html

Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии

Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии - РИА Новости, 25.12.2022

Цхинвал считает абсурдными итоги расследования МУС об агрессии Грузии

МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает в... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T00:11

2022-12-25T00:11

2022-12-25T05:19

южная осетия

грузия

россия

международный уголовный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149075/21/1490752174_0:180:3068:1906_1920x0_80_0_0_55f4b5ac25e0fc3b5d33f0802118e6d7.jpg

ЦХИНВАЛ, 25 дек - РИА Новости. МИД Южной Осетии назвал абсурдным заключение Международного уголовного суда по делу о военной агрессии Грузии против республики в августе 2008 года, сообщает в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства. В заявлении отмечается, что МУС проигнорировал многочисленные документально подтвержденные факты военных преступлений, совершенных грузинскими военными в отношении безоружного гражданского населения Южной Осетии, миротворческого контингента, выполнявшего свои функции в зоне грузино-осетинского конфликта. При этом МУС выдал ордера на арест троих граждан Южной Осетии. "Результат такой ангажированности Международного уголовного суда налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия", - говорится в сообщении. Следователи такжене нашли ни одного свидетельства военных преступлений агрессора, использовавшего вооружение неизбирательного действия и уничтожавшего гражданское население, и обвинили в совершении военных преступлений представителей другой стороны, ставшей жертвой военной агрессии. "Совершенно очевидно, что Международный уголовный суд и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии, а вместо объективного расследования военных событий 2008 года действовал в изначально заданном антиосетинском направлении", - считают в МИД. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20221013/potentsial-1823552866.html

https://ria.ru/20220531/osetiya-1792125246.html

южная осетия

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная осетия, грузия, россия, международный уголовный суд