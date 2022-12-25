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В станице на Кубани полностью ликвидировали пожар в магазине одежды - РИА Новости, 25.12.2022
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В станице на Кубани полностью ликвидировали пожар в магазине одежды
В станице на Кубани полностью ликвидировали пожар в магазине одежды - РИА Новости, 25.12.2022
В станице на Кубани полностью ликвидировали пожар в магазине одежды
Возгорание, возникшее в воскресенье в коммерческом здании станицы Тбилисская на Кубани на площади 1000 квадратных метров, полностью ликвидировано, началась... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T12:47
2022-12-25T12:47
происшествия
краснодарский край
тбилисский район
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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Возгорание, возникшее в воскресенье в коммерческом здании станицы Тбилисская на Кубани на площади 1000 квадратных метров, полностью ликвидировано, началась проверка, сообщили в прокуратуре региона. "В настоящее время пожар на площади 1000 квадратных метров полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Прокуратурой Тбилисского района организована проверка по факту произошедшего возгорания 25 декабря 2022 года коммерческого помещения", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар произошёл на улице Октябрьская 165А в станице Тбилисской. Диспетчеру пожарной части поступило сообщение о возгорании в магазине одежды на втором этаже здания, сказал начальник седьмого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по краю Евгений Щербина в видеообращении. Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет, добавляют в надзорном ведомстве.
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происшествия, краснодарский край, тбилисский район
Происшествия, Краснодарский край, Тбилисский район
12:47 25.12.2022
 
В станице на Кубани полностью ликвидировали пожар в магазине одежды

Пожар в здании на площади в тысячу "квадратов" в станице на Кубани полностью ликвидировали

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Возгорание, возникшее в воскресенье в коммерческом здании станицы Тбилисская на Кубани на площади 1000 квадратных метров, полностью ликвидировано, началась проверка, сообщили в прокуратуре региона.
"В настоящее время пожар на площади 1000 квадратных метров полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Прокуратурой Тбилисского района организована проверка по факту произошедшего возгорания 25 декабря 2022 года коммерческого помещения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар произошёл на улице Октябрьская 165А в станице Тбилисской. Диспетчеру пожарной части поступило сообщение о возгорании в магазине одежды на втором этаже здания, сказал начальник седьмого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по краю Евгений Щербина в видеообращении.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет, добавляют в надзорном ведомстве.
 
ПроисшествияКраснодарский крайТбилисский район
 
 
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