https://ria.ru/20221225/porazhenie-1841202868.html
ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР
ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР - РИА Новости, 25.12.2022
ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:21
2022-12-25T13:21
2022-12-25T13:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум украинским ротным тактическим группам в районе населенного пункта Терны ДНР. Также были уничтожены две разведгруппы Украины, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
13:21 25.12.2022 (обновлено: 13:37 25.12.2022)
ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР
Минобороны: ВС России нанесли поражение двум группам ВСУ на Краснолиманском направлении