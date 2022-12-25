https://ria.ru/20221225/porazhenie-1841202868.html

ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР

ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР - РИА Новости, 25.12.2022

ВС России нанесли поражение двум ротным группам противника в ДНР

На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:21

2022-12-25T13:21

2022-12-25T13:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял убитыми и ранеными до 60 человек, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум украинским ротным тактическим группам в районе населенного пункта Терны ДНР. Также были уничтожены две разведгруппы Украины, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. "Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика