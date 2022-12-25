https://ria.ru/20221225/nastuplenie-1841202757.html

Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ

Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022

Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ

Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T13:21

2022-12-25T13:21

2022-12-25T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221222/geroizm-1840676375.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина