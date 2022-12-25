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Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221225/nastuplenie-1841202757.html
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ - РИА Новости, 25.12.2022
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ
Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T13:21
2022-12-25T13:26
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221222/geroizm-1840676375.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
13:21 25.12.2022 (обновлено: 13:26 25.12.2022)
 
Российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ

Минобороны: российские войска на Донецком направлении уничтожили более 80 военных ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российские вооруженные силы в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили более 80 украинских военных и наемников, а также 11 единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщили в Минобороны РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 20:46Специальная военная операция на Украине
Путин: проявляющих героизм в ходе СВО будут ставить в пример всему обществу
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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