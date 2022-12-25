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В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221225/koronavirus-1841186361.html
В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2022
В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 624 человека с COVID-19, на 43,7% меньше, чем накануне, выздоровели 6176 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-25T11:05
2022-12-25T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 624 человека с COVID-19, на 43,7% меньше, чем накануне, выздоровели 6176 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 25 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,7% ... Выздоровело за сутки 6176 человек, или на 22,8% меньше в сравнении с 24 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 16 субъектах, снижение - в 60 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны."Выявлено 6595 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - также указывается в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
11:05 25.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 6595 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкМедик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области
Медик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медик в ковидном отделении Тарской районной больницы в Омской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 624 человека с COVID-19, на 43,7% меньше, чем накануне, выздоровели 6176 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,7% ... Выздоровело за сутки 6176 человек, или на 22,8% меньше в сравнении с 24 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 16 субъектах, снижение - в 60 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.
"Выявлено 6595 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - также указывается в сообщении.
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
Вчера, 09:14Распространение коронавируса
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