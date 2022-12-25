https://ria.ru/20221225/koronavirus-1841186361.html

В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2022

В России за сутки госпитализировали 624 человека с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 624 человека с COVID-19, на 43,7% меньше, чем накануне, выздоровели 6176 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-25T11:05

2022-12-25T11:05

2022-12-25T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 624 человека с COVID-19, на 43,7% меньше, чем накануне, выздоровели 6176 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 25 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,7% ... Выздоровело за сутки 6176 человек, или на 22,8% меньше в сравнении с 24 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 16 субъектах, снижение - в 60 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны."Выявлено 6595 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 52 человека", - также указывается в сообщении.

https://ria.ru/20221224/covid-19-1841027496.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество