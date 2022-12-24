10:51 24.12.2022 (обновлено: 17:48 24.12.2022)
На Западе поняли, зачем Зеленский посетил Вашингтон
Пользователи Twitter посчитали, что Зеленский поехал в США из-за поражений на поле боя
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он прокомментировал решение конгресса США одобрить выделение очередного финансового транша Киеву.
Пользователи социальной сети назвали передачу денег Украине схемой по их отмыванию, а также предположили, что недавний визит политика в Вашингтон произошел из-за того, что Украина проигрывает в конфликте.
"Все это — отмывание денег! А что насчет наших границ, наших бездомных?" — пожаловался thomasw83242058.
"Украина проигрывает. Именно поэтому Мистер З в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot", — предположил j8son4.
"Надеюсь, что ваша жена будет рада потратить еще 40 тысяч на шопинг благодаря Штатам", — пошутил redinthecloset.
"Настоящий мужчина стремится к миру и не забирает миллиарды долларов у невиновных американцев, никак не связанных с вашей войной", — пожаловался MichaelSparo.
"Пустая трата денег. Как вы смеете забирать мои деньги! У нас в стране достаточно людей, отчаянно нуждающихся в доме, еде, одежде или медицине. Украина нас вообще никак не касается, и вы не заслуживаете моих денег. Вашингтон не говорит от имени миллионов американцев", — подытожил awbitcoin.
В среду Зеленский по приглашению президента США Байдена провел несколько часов в Вашингтоне и встретился с главой государства и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете американской военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов. Он включает в себя в том числе батарею ПВО Patriot.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.