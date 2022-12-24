https://ria.ru/20221224/uchastniki-1841024311.html

Названы новые участники военно-биологических проектов США на Украине

Названы новые участники военно-биологических проектов США на Украине - РИА Новости, 24.12.2022

Названы новые участники военно-биологических проектов США на Украине

Министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:53

2022-12-24T08:53

2022-12-24T15:03

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь кириллов

сша

украина

россия

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

хантер байден

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине.Их имена на брифинге озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной Минобороны США компании Metabiota", — отметил он. При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул генерал. Он объяснил, что все они так или иначе получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с Демократической партией, лидеры которой "выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты".Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал Кириллов.Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских проектов и разработок армии США).Согласно материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году подготовила сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинз подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19.Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году.Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — структура в области общественного здравоохранения Минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) — структура Департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.

https://ria.ru/20221224/ukraina-1841023531.html

https://ria.ru/20221224/issledovaniya-1841024579.html

https://ria.ru/20221224/biooruzhie-1841023974.html

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), игорь кириллов, сша, украина, россия, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), хантер байден, в мире