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В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина

В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина - РИА Новости, 24.12.2022

В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина

Депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, сообщил глава... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T14:59

2022-12-24T14:59

2022-12-24T14:59

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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