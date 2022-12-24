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В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина - РИА Новости, 24.12.2022
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В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина - РИА Новости, 24.12.2022
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина
Депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, сообщил глава... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T14:59
2022-12-24T14:59
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, харьков, россия
В мире, Украина, Харьков, Россия
14:59 24.12.2022
 
В Харькове переименовали драматический театр имени Пушкина

Депутаты облсовета переименовали драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр

CC BY 4.0 / Sergiy Bobok / Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
CC BY 4.0 / Sergiy Bobok /
Харьковский академический драматический театр имени А. С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Депутаты Харьковского облсовета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Депутаты областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. Отныне заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Одесса - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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