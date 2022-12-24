https://ria.ru/20221224/sireny-1841055806.html
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны - РИА Новости, 24.12.2022
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны
Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:13
2022-12-24T12:13
2022-12-24T13:33
воронежская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fff012b277c15fd0f6de920814e11cf5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. Сигнал вызвал недоумение жителей, которые стали высказываться по этому поводу в соцсетях."В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения", — заявила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.В правительстве заявили, что "реальной угрозы населению нет и не наблюдается", и извинились за беспокойство.
https://ria.ru/20221220/internat-1840017397.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103542/21/1035422129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_746584a2111061b4192efe6605466fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
12:13 24.12.2022 (обновлено: 13:33 24.12.2022)
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны
Воронежские власти заявили, что прозвучавшие сирены гражданской обороны были тренировкой
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости.
Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве
региона.
Сигнал вызвал недоумение жителей, которые стали высказываться по этому поводу в соцсетях.
"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения", — заявила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
В правительстве заявили, что "реальной угрозы населению нет и не наблюдается", и извинились за беспокойство.