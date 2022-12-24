https://ria.ru/20221224/sireny-1841055806.html

Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны

Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны - РИА Новости, 24.12.2022

Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны

Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:13

2022-12-24T12:13

2022-12-24T13:33

воронежская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. Сигнал вызвал недоумение жителей, которые стали высказываться по этому поводу в соцсетях."В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения", — заявила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.В правительстве заявили, что "реальной угрозы населению нет и не наблюдается", и извинились за беспокойство.

https://ria.ru/20221220/internat-1840017397.html

воронежская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронежская область, происшествия