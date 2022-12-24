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Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны - РИА Новости, 24.12.2022
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Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны - РИА Новости, 24.12.2022
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны
Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:13
2022-12-24T13:33
воронежская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона. Сигнал вызвал недоумение жителей, которые стали высказываться по этому поводу в соцсетях."В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения", — заявила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.В правительстве заявили, что "реальной угрозы населению нет и не наблюдается", и извинились за беспокойство.
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
12:13 24.12.2022 (обновлено: 13:33 24.12.2022)
 
Воронежские власти объяснили срабатывание сирен гражданской обороны

Воронежские власти заявили, что прозвучавшие сирены гражданской обороны были тренировкой

© РИА Новости / Кирилл Усольцев / Перейти в медиабанкБлаговещенский собор в Первомайском сквере Воронежа
Благовещенский собор в Первомайском сквере Воронежа - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Усольцев
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Благовещенский собор в Первомайском сквере Воронежа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Прозвучавшие в Воронежской области сирены гражданской обороны были учебными, заявили в правительстве региона.
Сигнал вызвал недоумение жителей, которые стали высказываться по этому поводу в соцсетях.
"В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения", — заявила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
В правительстве заявили, что "реальной угрозы населению нет и не наблюдается", и извинились за беспокойство.
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