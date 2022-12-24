https://ria.ru/20221224/rozhdestvo-1841064486.html
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке - РИА Новости, 24.12.2022
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:20
2022-12-24T13:20
2022-12-24T13:58
в мире
фридрих мерц
москва
сша
хдс/хсс
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.Мерц заявил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. По мнению политика, "уже одно это естественным образом повышает температуру в помещении"."В такой ситуации становишься гораздо внимательнее и, конечно, думаешь, где еще можно экономить энергию. Я снизил температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге и отапливаю только те помещения, которые реально используются", — заявил политик.Многие комментаторы отметили крайнюю опасность такого способа экономии."Я в шоке от такого нелепого предложения с якобы обогревом зажиганием множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!" — возмутился Karl B."А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце", — высказался Deutscher Michel."Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зеленая жижа", — посетовал Oliver H."Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит на простой народ", — заметил Mathias W.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221223/germaniya-1840937905.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840580466.html
https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фридрих мерц, москва, сша, хдс/хсс
В мире, Фридрих Мерц, Москва, США, ХДС/ХСС
13:20 24.12.2022 (обновлено: 13:58 24.12.2022)
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Читатели Die Welt возмутились совету лидера ХДС Мерца согревать помещение свечами на елке
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.
Мерц заявил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. По мнению политика, "уже одно это естественным образом повышает температуру в помещении".
"В такой ситуации становишься гораздо внимательнее и, конечно, думаешь, где еще можно экономить энергию. Я снизил температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге и отапливаю только те помещения, которые реально используются", — заявил политик.
Многие комментаторы отметили крайнюю опасность такого способа экономии.
"Я в шоке от такого нелепого предложения с якобы обогревом зажиганием множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!" — возмутился Karl B.
"А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце", — высказался Deutscher Michel.
"Ну да, когда дерево сгорит, будет еще теплее", — сыронизировал SkepticMind.
"Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зеленая жижа", — посетовал Oliver H.
"Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит на простой народ", — заметил Mathias W.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.