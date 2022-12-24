Рейтинг@Mail.ru
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/rozhdestvo-1841064486.html
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке - РИА Новости, 24.12.2022
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T13:20
2022-12-24T13:58
в мире
фридрих мерц
москва
сша
хдс/хсс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832625921_0:252:2401:1602_1920x0_80_0_0_c92b3e567c32dbe5ecca1b5ccf18afdb.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.Мерц заявил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. По мнению политика, "уже одно это естественным образом повышает температуру в помещении"."В такой ситуации становишься гораздо внимательнее и, конечно, думаешь, где еще можно экономить энергию. Я снизил температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге и отапливаю только те помещения, которые реально используются", — заявил политик.Многие комментаторы отметили крайнюю опасность такого способа экономии."Я в шоке от такого нелепого предложения с якобы обогревом зажиганием множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!" — возмутился Karl B."А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце", — высказался Deutscher Michel."Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зеленая жижа", — посетовал Oliver H."Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит на простой народ", — заметил Mathias W.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221223/germaniya-1840937905.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840580466.html
https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html
https://ria.ru/20221217/sholts-1839392322.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832625921_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_690c4b963225bf1b2560ea64e8c10cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фридрих мерц, москва, сша, хдс/хсс
В мире, Фридрих Мерц, Москва, США, ХДС/ХСС
13:20 24.12.2022 (обновлено: 13:58 24.12.2022)
 
Немцам предложили согреваться на Рождество свечами на елке

Читатели Die Welt возмутились совету лидера ХДС Мерца согревать помещение свечами на елке

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на заявление главы партии ХДС Фридриха Мерца о его способах экономить энергию в условиях топливного кризиса.
Мерц заявил, что использует в качестве украшения для рождественской елки настоящие свечи. По мнению политика, "уже одно это естественным образом повышает температуру в помещении".
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 18:30
"Стыдно и больно". В Германии разгорелся скандал вокруг поставок БМП Киеву
"В такой ситуации становишься гораздо внимательнее и, конечно, думаешь, где еще можно экономить энергию. Я снизил температуру как в своей берлинской квартире, так и в нашем доме в Арнсберге и отапливаю только те помещения, которые реально используются", — заявил политик.
Многие комментаторы отметили крайнюю опасность такого способа экономии.
"Я в шоке от такого нелепого предложения с якобы обогревом зажиганием множества свечей в закрытых помещениях! Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое! Посмотрим, что скажут жильцы, когда из-за низкой температуры в помещении на стенах появится массовая плесень!" — возмутился Karl B.
Визит Владимира Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 15:56
В Германии объяснили, на что был нацелен визит Зеленского в США
"А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце", — высказался Deutscher Michel.
"Ну да, когда дерево сгорит, будет еще теплее", — сыронизировал SkepticMind.
"Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания. Вместо явной кампании за постоянную ядерную энергетику у нас тут снова зеленая жижа", — посетовал Oliver H.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 09:36
"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины
"Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит на простой народ", — заметил Mathias W.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 14:32
Немцы напомнили Шольцу, что он "ничего не решает" в украинском кризисе
 
В миреФридрих МерцМоскваСШАХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала