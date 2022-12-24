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В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте - РИА Новости, 24.12.2022
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В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте
В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте - РИА Новости, 24.12.2022
В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте
Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании, заявил замминистра МЧС Илья Денисов. Его слова... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T18:23
2022-12-24T18:54
происшествия
илья денисов
сергей цивилев
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
кемеровская область
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании, заявил замминистра МЧС Илья Денисов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.Сейчас имеется несколько версий возникновения пожара."Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования", — уточнили в пресс-службе ведомства.По словам Денисова, прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения действовали верно, в соответствии со всеми требованиями руководящих документов. Пожарные сделали все возможное для ликвидации возгорания. Приехавшие к приюту замминистра МЧС Илья Денисов и Анатолий Супруновский оценили обстановку и провели совещание с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, уточнили в ведомстве.Главный государственный инспектор России по пожарному надзору отметил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию приютов, добавили в пресс-службе МЧС.В ночь на субботу в частном доме на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание было оборудовано под проживание и использовалось как приют, но нелегально, заявили РИА Новости в экстренных службах.По последним данным СК, погибли 22 человека. Еще шесть человек пострадали, двоих из них с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.В правительстве Кемеровской области отметили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Как утверждает СК в пресс-релизе, постояльцы приюта жаловались организатору, что котел неисправен, но тот не стал проводить ремонт.Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109), "Халатность" (ч. 3 ст. 293) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, &lt;...&gt; повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238). Подозреваемый — местный предприниматель — задержан, с ним проводят следственные действия.Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.
https://ria.ru/20221224/sekta-1841064930.html
https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html
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происшествия, илья денисов, сергей цивилев, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Илья Денисов, Сергей Цивилев, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
18:23 24.12.2022 (обновлено: 18:54 24.12.2022)
 
В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте

МЧС: позднее сообщение о пожаре в Кемерово стало причиной быстрого распространения огня

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС России работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврической в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС России работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврической в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Сотрудники пожарной службы МЧС России работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврической в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании, заявил замминистра МЧС Илья Денисов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"На момент прибытия первых подразделений практически все здание было охвачено огнем, нарушено остекление и пожар имел уже развившийся характер", — подчеркнул замглавы МЧС.

Сейчас имеется несколько версий возникновения пожара.
"Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
13:25
Власти Кузбасса попросили проверить данные о секте в приюте год назад
По словам Денисова, прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения действовали верно, в соответствии со всеми требованиями руководящих документов. Пожарные сделали все возможное для ликвидации возгорания.
Приехавшие к приюту замминистра МЧС Илья Денисов и Анатолий Супруновский оценили обстановку и провели совещание с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, уточнили в ведомстве.
Главный государственный инспектор России по пожарному надзору отметил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию приютов, добавили в пресс-службе МЧС.
В ночь на субботу в частном доме на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание было оборудовано под проживание и использовалось как приют, но нелегально, заявили РИА Новости в экстренных службах.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:14
В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово
По последним данным СК, погибли 22 человека. Еще шесть человек пострадали, двоих из них с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
В правительстве Кемеровской области отметили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Как утверждает СК в пресс-релизе, постояльцы приюта жаловались организатору, что котел неисправен, но тот не стал проводить ремонт.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109), "Халатность" (ч. 3 ст. 293) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, <...> повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238). Подозреваемый — местный предприниматель — задержан, с ним проводят следственные действия.
Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
04:37
Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах
 
ПроисшествияИлья ДенисовСергей ЦивилевКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Кемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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