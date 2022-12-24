https://ria.ru/20221224/pozhar-1841119042.html

В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте

В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте - РИА Новости, 24.12.2022

В МЧС назвали причину быстрого распространения огня в кемеровском приюте

Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании, заявил замминистра МЧС Илья Денисов. Его слова... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T18:23

2022-12-24T18:23

2022-12-24T18:54

происшествия

илья денисов

сергей цивилев

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

кемеровская область

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Одной из причин быстрого распространения пожара в приюте в Кемерово стало позднее сообщение о возгорании, заявил замминистра МЧС Илья Денисов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.Сейчас имеется несколько версий возникновения пожара."Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования", — уточнили в пресс-службе ведомства.По словам Денисова, прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения действовали верно, в соответствии со всеми требованиями руководящих документов. Пожарные сделали все возможное для ликвидации возгорания. Приехавшие к приюту замминистра МЧС Илья Денисов и Анатолий Супруновский оценили обстановку и провели совещание с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, уточнили в ведомстве.Главный государственный инспектор России по пожарному надзору отметил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию приютов, добавили в пресс-службе МЧС.В ночь на субботу в частном доме на улице Таврической произошел пожар. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Здание было оборудовано под проживание и использовалось как приют, но нелегально, заявили РИА Новости в экстренных службах.По последним данным СК, погибли 22 человека. Еще шесть человек пострадали, двоих из них с ожогами госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.В правительстве Кемеровской области отметили, что предварительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Как утверждает СК в пресс-релизе, постояльцы приюта жаловались организатору, что котел неисправен, но тот не стал проводить ремонт.Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (ч. 3 ст. 109), "Халатность" (ч. 3 ст. 293) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, <...> повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ч. 3 ст. 238). Подозреваемый — местный предприниматель — задержан, с ним проводят следственные действия.Из Москвы на место ЧП выехали криминалисты центрального аппарата СК и оперативная группа МЧС.

https://ria.ru/20221224/sekta-1841064930.html

https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html

https://ria.ru/20221224/pozhary-1841012697.html

кемерово

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, илья денисов, сергей цивилев, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)