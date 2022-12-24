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В МЧС назвали возможную причину пожара в кемеровском приюте - РИА Новости, 24.12.2022
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В МЧС назвали возможную причину пожара в кемеровском приюте
В МЧС назвали возможную причину пожара в кемеровском приюте - РИА Новости, 24.12.2022
В МЧС назвали возможную причину пожара в кемеровском приюте
Нарушение правил эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара в приюте в Кемерово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T17:47
2022-12-24T18:11
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара в приюте в Кемерово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным СК, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с заместителями министра.Отмечается, что на данный момент имеется несколько версий возникновения пожара. "Одна из них нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.Сообщается также, что главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору отметил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию приютов.
https://ria.ru/20221224/kemerovo-1841071098.html
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС), Следственный комитет России (СК РФ)
17:47 24.12.2022 (обновлено: 18:11 24.12.2022)
 
В МЧС назвали возможную причину пожара в кемеровском приюте

МЧС: приют в Кемерово мог загореться из-за неправильного обращения с электрооборудованием

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкПожар в доме престарелых в Кемерове
Пожар в доме престарелых в Кемерове - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Пожар в доме престарелых в Кемерове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования могло стать причиной пожара в приюте в Кемерово, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ночь на субботу в частном приюте на улице Таврическая в Кемерово произошел пожар, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным СК, погибли 22 человека. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным экстренных служб, приют не имел легального статуса. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кемерово вылетела группа центрального аппарата во главе с заместителями министра.
Отмечается, что на данный момент имеется несколько версий возникновения пожара. "Одна из них нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору отметил, что нужно комплексно подойти к решению вопроса по лицензированию приютов.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
14:14
В Госдуме раскритиковали местные власти после пожара в приюте в Кемерово
 
ПроисшествияКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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