07:41 24.12.2022 (обновлено: 09:31 24.12.2022)
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило в помещение инспектора в декабре
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство сгоревшего приюта в Кемерово отказалось пустить в помещение инспектора в этом декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
"В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что дом престарелых был выявлен в конце декабря 2021 года. МЧС России добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, так как Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.
В ведомстве отметили, что подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, из-за чего прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.