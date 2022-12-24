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Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре - РИА Новости, 24.12.2022
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Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре - РИА Новости, 24.12.2022
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово отказалось пустить в помещение инспектора в этом декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T07:41
2022-12-24T09:31
сергей цивилев
происшествия
россия
кемерово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство сгоревшего приюта в Кемерово отказалось пустить в помещение инспектора в этом декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам. "В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица", - заявили в ведомстве. Уточняется, что дом престарелых был выявлен в конце декабря 2021 года. МЧС России добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, так как Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности. В ведомстве отметили, что подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, из-за чего прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html
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сергей цивилев, происшествия, россия, кемерово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сергей Цивилев, Происшествия, Россия, Кемерово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:41 24.12.2022 (обновлено: 09:31 24.12.2022)
 
Руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило инспектора в декабре

МЧС: руководство сгоревшего приюта в Кемерово не пустило в помещение инспектора в декабре

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Руководство сгоревшего приюта в Кемерово отказалось пустить в помещение инспектора в этом декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврическая в Кемерово, предварительная площадь возгорания - 180 квадратных метров. По последним данным МЧС России, погибли 20 человек. В региональном центре медицины катастроф сообщали РИА Новости и о шести пострадавших, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что дом престарелых не имел легального статуса. Губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в регионе в течение недели проверят все дома престарелых, особенно частные. Заведено уголовное дело по трем статьям, расследованием занимается следственный отдел по особо важным делам.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор
"В декабре текущего года Госпожнадзором, по согласованию с прокуратурой, инициирован инспекционный визит, в рамках которого инспектор вышел на объект 7 декабря. Руководство приюта отказало ему в доступе в помещения. За что в отношении собственника дома был составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что дом престарелых был выявлен в конце декабря 2021 года. МЧС России добивалось проведения внеплановой контрольно-надзорной проверки, так как Госпожнадзор предполагал, что в приюте могут быть нарушены требования пожарной безопасности.
В ведомстве отметили, что подобные объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, из-за чего прокуратура включила его в план проверок на 2023 год.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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Сергей ЦивилевПроисшествияРоссияКемеровоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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