https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html

В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор

В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.12.2022

В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор

Все дома престарелых, особенно частные, проверят в Кемеровской области после пожара, заявил губернатор Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:41

2022-12-24T01:41

2022-12-24T01:41

происшествия

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Все дома престарелых, особенно частные, проверят в Кемеровской области после пожара, заявил губернатор Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. По последним данным МЧС, погибли 13 человек. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров. "Страшная трагедия произошла сегодня ночью в частном доме престарелых в Кемерове. По последним данным, погибло 13 человек. Все оперативные службы работают на месте. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели", - написал он.

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006540.html

кемерово

кемеровская область

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происшествия, сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)