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Прокуратура начала проверку после пожара в приюте в Кемерово

Прокуратура начала проверку после пожара в приюте в Кемерово - РИА Новости, 24.12.2022

Прокуратура начала проверку после пожара в приюте в Кемерово

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара в частном доме в Кемерово, где располагался дом престарелых, на место выехал прокурор... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:32

2022-12-24T01:32

2022-12-24T12:29

происшествия

кемеровская область

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 24 дек – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара в частном доме в Кемерово, где располагался дом престарелых, на место выехал прокурор региона, сообщила пресс-служба ведомства. Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме престарелых на улице Таврической в Кемерово. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что дом престарелых - нелегальный. По последним данным МЧС России, погибли 13 человек. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров. "Прокуратурой Кемеровской области… организована проверка по факту пожара, в результате которого погибли люди. Предварительно установлено, что в частном доме, расположенном в Заводском районе г. Кемерово, произошел пожар. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Кемеровской области… Александр Блошкин. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221222/proverka-1840610954.html

кемеровская область

кемерово

россия

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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)