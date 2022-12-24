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Число погибших в приюте в Кемерово выросло до девяти
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до девяти - РИА Новости, 24.12.2022
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до девяти
Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:37
2022-12-24T00:37
2022-12-24T12:26
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до девяти человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как уточняется, пожарные продолжают разбор завалов на месте пожара. К работам привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщали, что при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерово, по предварительным данным, погибли шесть человек. Позднее в МЧС России подтвердили гибель шести человек, еще два пострадали. Открытое горение уже ликвидировано, по данным МЧС, предварительная площадь пожара - 180 квадратных метров.
https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:37 24.12.2022 (обновлено: 12:26 24.12.2022)
Число погибших в приюте в Кемерово выросло до девяти
Экстренные службы сообщили о девяти погибших при пожаре в приюте в Кемерово