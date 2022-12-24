https://ria.ru/20221224/naemniki-1841083416.html
Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР
Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 24.12.2022
Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T15:21
2022-12-24T15:21
2022-12-24T17:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны.Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.На Купянском направлении артиллеристы нанесли удар по двум украинским бригадам в Харьковской области."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.ВСУ также понесли потери на Краснолиманском направлении.Российские бойцы также ликвидировали более 40 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Южнодонецком направлении."Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", — добавили в ведомстве.Кроме того, российская армия сбила самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
15:21 24.12.2022 (обновлено: 17:01 24.12.2022)
Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили группу иностранных наемников на Донецком направлении
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.
На Купянском направлении артиллеристы нанесли удар по двум украинским бригадам в Харьковской области.
"Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.
ВСУ также понесли потери на Краснолиманском направлении.
"В результате ударов российской авиации и огневого налета артиллерии <...> уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля", — отметили в Минобороны.
Российские бойцы также ликвидировали более 40 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Южнодонецком направлении.
"Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", — добавили в ведомстве.
Кроме того, российская армия сбила самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР
и ЛНР
.