https://ria.ru/20221224/naemniki-1841083416.html

Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР

Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 24.12.2022

Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наемников в ДНР

Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T15:21

2022-12-24T15:21

2022-12-24T17:01

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские военные уничтожили группу иностранных наемников в ДНР, сообщили в Минобороны.Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.На Купянском направлении артиллеристы нанесли удар по двум украинским бригадам в Харьковской области."Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", — уточнили в оборонном ведомстве.ВСУ также понесли потери на Краснолиманском направлении.Российские бойцы также ликвидировали более 40 военных ВСУ, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Южнодонецком направлении."Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", — добавили в ведомстве.Кроме того, российская армия сбила самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Военно-воздушных сил Украины, а также 15 беспилотников.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840743605.html

https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840414416.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины