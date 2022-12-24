https://ria.ru/20221224/kremennaya-1841050684.html
При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека
При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека - РИА Новости, 24.12.2022
При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека
Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:37
2022-12-24T11:37
2022-12-24T15:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
кременная
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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 9:20 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда). В результате обстрела погибли два мирных жителя", — говорится в пресс-релизе.Информация о пострадавших уточняется.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html
луганская народная республика
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, кременная
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Кременная
11:37 24.12.2022 (обновлено: 15:07 24.12.2022)
При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека
При украинском обстреле Кременной натовскими снарядами погибли два мирных жителя