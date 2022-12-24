https://ria.ru/20221224/kremennaya-1841050684.html

При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека

При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека - РИА Новости, 24.12.2022

При ударе ВСУ по Кременной погибли два человека

Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:37

2022-12-24T11:37

2022-12-24T15:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

кременная

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ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Кременной в ЛНР в результате украинского обстрела этого населенного пункта снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 9:20 по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда). В результате обстрела погибли два мирных жителя", — говорится в пресс-релизе.Информация о пострадавших уточняется.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221224/lnr-1841019940.html

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, кременная