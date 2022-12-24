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Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос - РИА Новости, 24.12.2022
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Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос
Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос - РИА Новости, 24.12.2022
Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос
Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T16:19
2022-12-24T16:19
александр лукашенко
юрий борисов (роскосмос)
белоруссия
россия
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев в субботу. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, финалистками стали Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - государственный судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач акушер-гинеколог из Барановичей, Анастасия Ленкова - врач-детский хирург РНПЦ детской хирургии и Ольга Мастицкая - младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Белоруссии. "Изначально более чем 3 тысячи кандидатов. Вышли на шесть наиболее достойных, в настоящее время они проходят очный медицинский осмотр, проведено более половины запланированных исследований", - сказал Чернышев во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. По словам зампредседателя президиума НАН, моральный дух кандидаток высокий, физическое состояние хорошее. "Мы за ними сами смотрим, потому что шесть девушек в сугубо мужском коллективе пользуются повышенным вниманием", - отметил он. В свою очередь одна из претенденток, которая более четырех лет работает врачом, отметила, что испытания проходят на пределе человеческих возможностей. "Я представляю медиков, врачей. Казалось бы, врачей нельзя чем-то таким удивить, но ЦПК нас удивил своими обследованиями - практически на грани человеческих возможностей", - подчеркнула она. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что возьмет ее к себе врачом, если она не пройдет отбор в космонавты. Белорусский лидер посетил тренажер российского сегмента МКС, гидролабораторию, пообщался с претендентками республики на полет в космос, которые в субботу проходили испытания в центрифуге. Также им предстоят проверки физической подготовки, состояния здоровья, вестибулярного аппарата на кресле ускорения Кориолиса. В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка". В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. В Роскосмосе 20 декабря сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету.
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александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), белоруссия, россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), роскосмос
Александр Лукашенко, Юрий Борисов (Роскосмос), Белоруссия, Россия, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС), Роскосмос
16:19 24.12.2022
 
Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос

Шесть претенденток на полет в космос отобрали из трех тысяч кандидатов от Белоруссии

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Звездном городке
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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев в субботу.
Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, финалистками стали Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - государственный судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач акушер-гинеколог из Барановичей, Анастасия Ленкова - врач-детский хирург РНПЦ детской хирургии и Ольга Мастицкая - младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Белоруссии.
"Изначально более чем 3 тысячи кандидатов. Вышли на шесть наиболее достойных, в настоящее время они проходят очный медицинский осмотр, проведено более половины запланированных исследований", - сказал Чернышев во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.
По словам зампредседателя президиума НАН, моральный дух кандидаток высокий, физическое состояние хорошее. "Мы за ними сами смотрим, потому что шесть девушек в сугубо мужском коллективе пользуются повышенным вниманием", - отметил он.
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В свою очередь одна из претенденток, которая более четырех лет работает врачом, отметила, что испытания проходят на пределе человеческих возможностей. "Я представляю медиков, врачей. Казалось бы, врачей нельзя чем-то таким удивить, но ЦПК нас удивил своими обследованиями - практически на грани человеческих возможностей", - подчеркнула она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что возьмет ее к себе врачом, если она не пройдет отбор в космонавты.
Белорусский лидер посетил тренажер российского сегмента МКС, гидролабораторию, пообщался с претендентками республики на полет в космос, которые в субботу проходили испытания в центрифуге. Также им предстоят проверки физической подготовки, состояния здоровья, вестибулярного аппарата на кресле ускорения Кориолиса.
В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
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В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. В Роскосмосе 20 декабря сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету.
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, президент Белоруссии Александр Лукашенко и директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке Московской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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