https://ria.ru/20221224/kosmonavtki-1841093648.html

Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос

Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос - РИА Новости, 24.12.2022

Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос

Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T16:19

2022-12-24T16:19

2022-12-24T16:19

александр лукашенко

юрий борисов (роскосмос)

белоруссия

россия

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

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ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них отобрано шесть претенденток. Об этом сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев в субботу. Как сообщает агентство Sputnik Беларусь, финалистками стали Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - государственный судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач акушер-гинеколог из Барановичей, Анастасия Ленкова - врач-детский хирург РНПЦ детской хирургии и Ольга Мастицкая - младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Белоруссии. "Изначально более чем 3 тысячи кандидатов. Вышли на шесть наиболее достойных, в настоящее время они проходят очный медицинский осмотр, проведено более половины запланированных исследований", - сказал Чернышев во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. По словам зампредседателя президиума НАН, моральный дух кандидаток высокий, физическое состояние хорошее. "Мы за ними сами смотрим, потому что шесть девушек в сугубо мужском коллективе пользуются повышенным вниманием", - отметил он. В свою очередь одна из претенденток, которая более четырех лет работает врачом, отметила, что испытания проходят на пределе человеческих возможностей. "Я представляю медиков, врачей. Казалось бы, врачей нельзя чем-то таким удивить, но ЦПК нас удивил своими обследованиями - практически на грани человеческих возможностей", - подчеркнула она. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил, что возьмет ее к себе врачом, если она не пройдет отбор в космонавты. Белорусский лидер посетил тренажер российского сегмента МКС, гидролабораторию, пообщался с претендентками республики на полет в космос, которые в субботу проходили испытания в центрифуге. Также им предстоят проверки физической подготовки, состояния здоровья, вестибулярного аппарата на кресле ускорения Кориолиса. В субботу президент Белоруссии прибыл в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава Роскосмоса Юрий Борисов, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году. Председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков рассказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года и что первым белорусским космонавтом "должна быть девушка". В конце сентября в госкорпорации сообщили, что список кандидатов в космонавты от Белоруссии сформирован, окончательно космонавт и его дублер должны определиться после отбора в ЦПК. В Роскосмосе 20 декабря сообщили, что шесть претенденток на полет в космос из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Сейчас они проходят медицинские обследования, по результатам которых медкомиссия определит их годность к космическому полету.

https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841091035.html

https://ria.ru/20221222/belorussiya-1840463438.html

https://ria.ru/20221224/lukashenko-1841086637.html

белоруссия

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Влада Копылова

александр лукашенко, юрий борисов (роскосмос), белоруссия, россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), роскосмос