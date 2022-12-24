https://ria.ru/20221224/khurgada-1841155127.html

Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой

Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой - РИА Новости, 25.12.2022

Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой

Все клиенты авиакомпании iFly, чьи рейсы из Хургады были отменены из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости, 25.12.2022

2022-12-24T23:35

2022-12-24T23:35

2022-12-25T12:37

россия

хургада

ifly

туризм

иордания

tez tour

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

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КАИР, 24 дек - РИА Новости. Все клиенты авиакомпании iFly, чьи рейсы из Хургады были отменены из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости генеральной консул в Хургаде Виктор Воропаев.На утро 24 декабря в Хургаде оставались около 600 туристов TEZ Tour, уточнил он.В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.Росавиация сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позднее регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания к настоящему моменту отменила рейсы в Египет по 26 декабря.

https://ria.ru/20221224/puteshestviya-1840937064.html

россия

хургада

иордания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, хургада, ifly, иордания, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм