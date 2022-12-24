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Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой - РИА Новости, 25.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221224/khurgada-1841155127.html
Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой
Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой - РИА Новости, 25.12.2022
Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой
Все клиенты авиакомпании iFly, чьи рейсы из Хургады были отменены из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости, 25.12.2022
2022-12-24T23:35
2022-12-25T12:37
россия
хургада
ifly
туризм
иордания
tez tour
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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КАИР, 24 дек - РИА Новости. Все клиенты авиакомпании iFly, чьи рейсы из Хургады были отменены из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости генеральной консул в Хургаде Виктор Воропаев.На утро 24 декабря в Хургаде оставались около 600 туристов TEZ Tour, уточнил он.В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.Росавиация сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позднее регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания к настоящему моменту отменила рейсы в Египет по 26 декабря.
https://ria.ru/20221224/puteshestviya-1840937064.html
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россия, хургада, ifly, иордания, tez tour, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Хургада, iFly, Туризм, Иордания, Tez Tour, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
23:35 24.12.2022 (обновлено: 12:37 25.12.2022)
 
Все россияне, застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly, вернулись домой

Генконсул Воропаев: все застрявшие в Хургаде из-за проблем у iFly россияне вернулись домой

CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015Международный аэропорт Хургада
Международный аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
CC BY 3.0 / HansPeter / Ägypten Hurghada Airport, neuer Flughafen, Eröffnung 24.04.2015
Международный аэропорт Хургада. Архивное фото
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КАИР, 24 дек - РИА Новости. Все клиенты авиакомпании iFly, чьи рейсы из Хургады были отменены из-за ограничений на пролет через воздушное пространство Иордании, вернулись в Россию, сообщил РИА Новости генеральной консул в Хургаде Виктор Воропаев.
На утро 24 декабря в Хургаде оставались около 600 туристов TEZ Tour, уточнил он.

"Двумя рейсами турецкой авиакомпании Corendon часть из них утром вылетели в Уфу. Оставшиеся 400 — бортом Red Wings в 21.30 в Москву. Таким образом, вывоз туристов TEZ Tour, прибывших в Хургаду авиакомпанией iFly, завершен", - сказал Воропаев.

В середине минувшей недели iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснял проблемы ограничениями, которые ввела Иордания на использование своего воздушного пространства для российских авиакомпаний.
Росавиация сообщила, что занимается согласованием маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. Позднее регулятор указал на существенные недостатки в поданных iFly документах. Компания к настоящему моменту отменила рейсы в Египет по 26 декабря.
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ТуризмРоссияХургадаiFlyИорданияTez TourФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
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