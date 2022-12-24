Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк

"Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан… Они зарезервировали, сейчас ждут от нас предложение сформулированное, мы с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю. Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано", - рассказал РИА Новости Тарбаев в рамках конференции в Сочи, посвященной развитию туризма и игорного бизнеса.