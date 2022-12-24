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Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк - РИА Новости, 24.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221224/keshbek-1841131400.html
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк - РИА Новости, 24.12.2022
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк
Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:46
2022-12-24T19:46
туризм
сангаджи тарбаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
сочи
россия
общество
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в министерство финансов России, заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что таким образом, начав с одной группы детей, можно распространить детский кешбэк и на другие группы несовершеннолетних. Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджет пока не заложены.
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сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, сочи, россия, общество
Туризм, Сангаджи Тарбаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Сочи, Россия, Общество
19:46 24.12.2022
 
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк

В Госдуме предложили создать туристический кешбэк для детей участников спецоперации

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосдума России
Госдума России - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума России. Архивное фото
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в министерство финансов России, заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан… Они зарезервировали, сейчас ждут от нас предложение сформулированное, мы с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю. Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано", - рассказал РИА Новости Тарбаев в рамках конференции в Сочи, посвященной развитию туризма и игорного бизнеса.
Он отметил, что таким образом, начав с одной группы детей, можно распространить детский кешбэк и на другие группы несовершеннолетних.
Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджет пока не заложены.
Елка для детей участников спецоперации в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В Подмосковье прошла елка для детей участников спецоперации
 
ТуризмСангаджи ТарбаевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФСочиРоссияОбщество
 
 
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