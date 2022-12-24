https://ria.ru/20221224/keshbek-1841131400.html
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк - РИА Новости, 24.12.2022
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк
Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T19:46
2022-12-24T19:46
2022-12-24T19:46
туризм
сангаджи тарбаев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
сочи
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291284_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0acdfd6120e2ec0ee39d91ca77a0d8b.jpg
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в министерство финансов России, заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он отметил, что таким образом, начав с одной группы детей, можно распространить детский кешбэк и на другие группы несовершеннолетних. Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджет пока не заложены.
https://ria.ru/20221223/elka-1840878904.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838291284_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_487b72ee83df7e165b445768614df39d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сангаджи тарбаев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, сочи, россия, общество
Туризм, Сангаджи Тарбаев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Сочи, Россия, Общество
Для детей участников спецоперации создадут туристический кешбэк
В Госдуме предложили создать туристический кешбэк для детей участников спецоперации
СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в специальной военной операции на Украине, был направлен в министерство финансов России, заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
"Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан… Они зарезервировали, сейчас ждут от нас предложение сформулированное, мы с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю. Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано", - рассказал РИА Новости Тарбаев в рамках конференции в Сочи, посвященной развитию туризма и игорного бизнеса.
Он отметил, что таким образом, начав с одной группы детей, можно распространить детский кешбэк и на другие группы несовершеннолетних.
Программа детского туристического кешбэка заработала в 2021 году. Согласно условиям, возмещению подлежит половина стоимости оплаченных путевок в лагеря, вернуть можно не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начисляются на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
Средства на реализацию программы в 2023 году в бюджет пока не заложены.