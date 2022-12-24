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В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова - РИА Новости, 24.12.2022
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В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова - РИА Новости, 24.12.2022
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:36
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рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". "Спешим сообщить, что вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова", — написано в анонсе, опубликованном в Telegram-канале. Сообщается, что жители Чечни получат возможность задать вопрос Кадырову. Также он ответит на вопросы представителей СМИ.
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество
12:36 24.12.2022 (обновлено: 18:02 24.12.2022)
 
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный".
"Спешим сообщить, что вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова", — написано в анонсе, опубликованном в Telegram-канале.
Сообщается, что жители Чечни получат возможность задать вопрос Кадырову. Также он ответит на вопросы представителей СМИ.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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