https://ria.ru/20221224/kadyrov-1841059433.html
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова - РИА Новости, 24.12.2022
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:36
2022-12-24T12:36
2022-12-24T18:02
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". "Спешим сообщить, что вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова", — написано в анонсе, опубликованном в Telegram-канале. Сообщается, что жители Чечни получат возможность задать вопрос Кадырову. Также он ответит на вопросы представителей СМИ.
https://ria.ru/20221223/edinstvo-1840986908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Общество
12:36 24.12.2022 (обновлено: 18:02 24.12.2022)
В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря