https://ria.ru/20221224/kadyrov-1841059433.html

В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова

В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова - РИА Новости, 24.12.2022

В Чечне анонсировали прямую линию Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:36

2022-12-24T12:36

2022-12-24T18:02

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет прямую линию 29 декабря, сообщается в Telegram-канале телерадиокомпании "Грозный". "Спешим сообщить, что вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова", — написано в анонсе, опубликованном в Telegram-канале. Сообщается, что жители Чечни получат возможность задать вопрос Кадырову. Также он ответит на вопросы представителей СМИ.

https://ria.ru/20221223/edinstvo-1840986908.html

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Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество