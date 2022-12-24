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Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями - РИА Новости, 24.12.2022
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Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями
Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями - РИА Новости, 24.12.2022
Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями
Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности,... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T08:51
2022-12-24T08:51
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Конференция прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. По словам Кириллова, блокирование США любых инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом КБТО подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать. "Ранее мы приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", - рассказал генерал.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, сша
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, США
08:51 24.12.2022
 
Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Минобороны: США проводили на Украине учения с возбудителями особо опасных инфекций

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
Конференция прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. По словам Кириллова, блокирование США любых инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом КБТО подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать.
"Ранее мы приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", - рассказал генерал.
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 17:13Инфографика
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраинаСША
 
 
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