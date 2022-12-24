https://ria.ru/20221224/infektsii-1841023859.html

Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями - РИА Новости, 24.12.2022

Минобороны: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности,... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T08:51

2022-12-24T08:51

2022-12-24T08:51

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

сша

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Минобороны РФ получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который, в частности, подтверждает проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Конференция прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря. По словам Кириллова, блокирование США любых инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом КБТО подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать. "Ранее мы приводили отчет ДИТРА о деятельности на Украине, опубликованный американской неправительственной организацией. Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций", - рассказал генерал.

https://ria.ru/20220414/biologicheskoe_oruzhie-1783556585.html

россия

украина

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, сша