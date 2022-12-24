https://ria.ru/20221224/gosposhlina-1841003367.html

Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января - РИА Новости, 24.12.2022

Водителей предупредили о новых госпошлинах с 1 января

Поправки в Налоговый кодекс, которые вступают в силу 1 января 2023 года, вводят ряд новых пошлин для автомобилистов, а для части уже действующих — увеличивают... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T01:11

2022-12-24T01:11

2022-12-24T01:11

авто

общество

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Поправки в Налоговый кодекс, которые вступают в силу 1 января 2023 года, вводят ряд новых пошлин для автомобилистов, а для части уже действующих — увеличивают размер. Если нужно получить нижеперечисленные документы по действующим сейчас расценкам, лучше успеть сделать это до Нового года, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "ШАГИ" Андрей Шарков.За выдачу разрешения на изменение конструкции колесного ТС теперь нужно заплатить 1000 рублей, за допуск транспорта к перевозке опасных грузов — 1500 рублей, его продление обойдется в 1000 рублей.Пошлина за выдачу свидетельства о безопасности ТС с измененной конструкцией вырастет с 800 до 1000 рублей. Этот документ необходим, если речь идет об автомобиле, который собран самостоятельно, ввезен из-за границы (подержанное авто), либо в случае внесения серьезных изменений в заводскую конструкцию.

https://ria.ru/20221215/bagazhnik-1838872886.html

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авто, общество, россия