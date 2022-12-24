https://ria.ru/20221224/donetsk-1841050410.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:34
2022-12-24T11:34
2022-12-24T11:58
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841043478.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
11:34 24.12.2022 (обновлено: 11:58 24.12.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка