https://ria.ru/20221224/donetsk-1841050410.html

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022

Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:34

2022-12-24T11:34

2022-12-24T11:58

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221224/donetsk-1841043478.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина