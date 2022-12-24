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Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841050410.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку - РИА Новости, 24.12.2022
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку
Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:34
2022-12-24T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
11:34 24.12.2022 (обновлено: 11:58 24.12.2022)
 
Украинские войска выпустили десять ракет по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда РСЗО
Фрагмент снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска в 11.22 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.22 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
10:14Специальная военная операция на Украине
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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