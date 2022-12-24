https://ria.ru/20221224/donetsk-1841043478.html
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T10:14
2022-12-24T10:14
2022-12-24T10:14
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
артем
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района ранен мужчина 1982 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html
донецк
артем
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), донецк, артем, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Артем, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле
В Донецке мирный житель пострадал при обстреле со стороны ВСУ