https://ria.ru/20221224/donetsk-1841043478.html

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле - РИА Новости, 24.12.2022

В Донецке мирный житель пострадал при обстреле

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T10:14

2022-12-24T10:14

2022-12-24T10:14

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

артем

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате вчерашнего вечернего обстрела Киевского района ранен мужчина 1982 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221224/donetsk-1841034084.html

донецк

артем

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

алексей кулемзин (донецк), донецк, артем, донецкая народная республика, происшествия