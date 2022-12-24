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В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221224/covid-19-1841049059.html
В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 1108 человек с COVID-19, на 7% меньше, чем накануне, выздоровели 8044 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T11:12
2022-12-24T11:12
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1108 человек с COVID-19, на 7% меньше, чем накануне, выздоровели 8044 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 24 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7% ... Выздоровело за сутки 8004 человека, или на 3,3% меньше в сравнении с 23 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах страны.Всего в России за сутки выявили более 6,9 тысячи случаев COVID-19, скончались 54 человека, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 6986 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:12 24.12.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19

В России за сутки выявили более 6,9 тысячи случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1108 человек с COVID-19, на 7% меньше, чем накануне, выздоровели 8044 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 24 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7% ... Выздоровело за сутки 8004 человека, или на 3,3% меньше в сравнении с 23 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах страны.
Всего в России за сутки выявили более 6,9 тысячи случаев COVID-19, скончались 54 человека, сообщили в оперативном штабе.
"Выявлено 6986 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.
Станция тестирования на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
05:58Распространение коронавируса
Пик заболеваемости COVID-19 в Китае может наступить в январе, пишут СМИ
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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