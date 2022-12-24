https://ria.ru/20221224/covid-19-1841049059.html

В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.12.2022

В России за сутки госпитализировали 1108 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 1108 человек с COVID-19, на 7% меньше, чем накануне, выздоровели 8044 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T11:12

2022-12-24T11:12

2022-12-24T11:12

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 1108 человек с COVID-19, на 7% меньше, чем накануне, выздоровели 8044 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 24 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7% ... Выздоровело за сутки 8004 человека, или на 3,3% меньше в сравнении с 23 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 34 субъектах, снижение - в 40 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах страны.Всего в России за сутки выявили более 6,9 тысячи случаев COVID-19, скончались 54 человека, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 6986 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 54 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221224/kitay-1841014733.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19