https://ria.ru/20221224/britaniya-1841008316.html
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество - РИА Новости, 24.12.2022
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:33
2022-12-24T02:33
2022-12-24T02:33
в мире
джеймс клеверли
хилари бенн
саудовская аравия
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_2c711ace877a66f332787fa81b58602a.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, чтобы избежать ощутимой реакции на дипломатическом уровне, сообщает газета Telegraph. Письмо подписали парламентарии от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер, отмечает издание. Депутаты указали, что в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже "проводила казни в праздничный и новогодний период", когда международному сообществу "сложнее реагировать быстро". Парламентарии призвали главу МИД сделать заявления перед праздниками, чтобы сообщить, что это "было бы совершенно неприемлемо".
https://ria.ru/20221208/iran-1837273883.html
саудовская аравия
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_1df91bcb926b5042e7a2f961688aa73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джеймс клеверли, хилари бенн, саудовская аравия, западная европа
В мире, Джеймс Клеверли, Хилари Бенн, Саудовская Аравия, Западная Европа
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
Telegraph: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество