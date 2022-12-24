Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество - РИА Новости, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221224/britaniya-1841008316.html
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество - РИА Новости, 24.12.2022
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T02:33
2022-12-24T02:33
в мире
джеймс клеверли
хилари бенн
саудовская аравия
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_2c711ace877a66f332787fa81b58602a.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, чтобы избежать ощутимой реакции на дипломатическом уровне, сообщает газета Telegraph. Письмо подписали парламентарии от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер, отмечает издание. Депутаты указали, что в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже "проводила казни в праздничный и новогодний период", когда международному сообществу "сложнее реагировать быстро". Парламентарии призвали главу МИД сделать заявления перед праздниками, чтобы сообщить, что это "было бы совершенно неприемлемо".
https://ria.ru/20221208/iran-1837273883.html
саудовская аравия
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_1df91bcb926b5042e7a2f961688aa73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джеймс клеверли, хилари бенн, саудовская аравия, западная европа
В мире, Джеймс Клеверли, Хилари Бенн, Саудовская Аравия, Западная Европа
02:33 24.12.2022
 
СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

Telegraph: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, чтобы избежать ощутимой реакции на дипломатическом уровне, сообщает газета Telegraph.
Письмо подписали парламентарии от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер, отмечает издание.
"Мы серьезно обеспокоены тем, что Саудовская Аравия может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом", - приводит газета выдержку из письма.
Депутаты указали, что в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже "проводила казни в праздничный и новогодний период", когда международному сообществу "сложнее реагировать быстро". Парламентарии призвали главу МИД сделать заявления перед праздниками, чтобы сообщить, что это "было бы совершенно неприемлемо".
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 16:42
В Британии раскритиковали Иран за казнь мужчины, напавшего на полицию
 
В миреДжеймс КлеверлиХилари БеннСаудовская АравияЗападная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала