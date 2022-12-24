https://ria.ru/20221224/britaniya-1841008316.html

СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество - РИА Новости, 24.12.2022

СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T02:33

2022-12-24T02:33

2022-12-24T02:33

в мире

джеймс клеверли

хилари бенн

саудовская аравия

западная европа

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские парламентарии написали письмо министру иностранных дел Джеймсу Клеверли, в котором утверждают, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, чтобы избежать ощутимой реакции на дипломатическом уровне, сообщает газета Telegraph. Письмо подписали парламентарии от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер, отмечает издание. Депутаты указали, что в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже "проводила казни в праздничный и новогодний период", когда международному сообществу "сложнее реагировать быстро". Парламентарии призвали главу МИД сделать заявления перед праздниками, чтобы сообщить, что это "было бы совершенно неприемлемо".

https://ria.ru/20221208/iran-1837273883.html

саудовская аравия

западная европа

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в мире, джеймс клеверли, хилари бенн, саудовская аравия, западная европа