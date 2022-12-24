https://ria.ru/20221224/aliev-1841055025.html

Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 24.12.2022

Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T12:06

2022-12-24T12:06

2022-12-24T13:05

азербайджан

россия

в мире

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в пресс-релизе Кремля.Главы государств также обсудили "некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей" с участием Армении, "связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе".Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает и Госдепартамент США.

https://ria.ru/20221223/peregovory-1840842716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, россия, в мире, владимир путин, ильхам алиев