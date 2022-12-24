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Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 24.12.2022
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Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе
Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 24.12.2022
Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе
Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T12:06
2022-12-24T13:05
азербайджан
россия
в мире
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в пресс-релизе Кремля.Главы государств также обсудили "некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей" с участием Армении, "связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе".Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает и Госдепартамент США.
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азербайджан, россия, в мире, владимир путин, ильхам алиев
Азербайджан, Россия, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев
12:06 24.12.2022 (обновлено: 13:05 24.12.2022)
 
Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Путин и Алиев обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в пресс-релизе Кремля.
Главы государств также обсудили "некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей" с участием Армении, "связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе".
Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает и Госдепартамент США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 14:27
Лавров выразил сожаление из-за отказа МИД Армении приехать на переговоры
 
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