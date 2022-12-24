12:06 24.12.2022 (обновлено: 13:05 24.12.2022)
Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе
Путин и Алиев обсудили вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президенты России и Азербайджана поговорили по телефону: Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, политики также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения", — говорится в пресс-релизе Кремля.
Главы государств также обсудили "некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей" с участием Армении, "связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе".
Двенадцатого декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт — Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. В Баку утверждают, что это акция протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе складывается напряженная гуманитарная ситуация и уже начался дефицит товаров первой необходимости. Ереван обратился в Международный суд ООН и ЕСПЧ, потребовав применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать трассу.
Командование российских миротворцев начало переговоры с Азербайджаном о возобновлении беспрепятственного движения гражданского транспорта. Разблокировать коридор призывает и Госдепартамент США.