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"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 23.12.2022
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.
2022-12-23T15:15
2022-12-23T15:15
2022-12-23T15:15
видео
милан
продукты
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По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио. Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840858320_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f1321015d1f082eb154f4d1199665bd.jpg
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которые раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano.
В очереди – десятки жителей Милана. По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой.
"Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио.
Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.
2022-12-23T15:15
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, милан, продукты, видео
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.
2022-12-23T15:15
true
PT1M12S
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.