https://ria.ru/20221223/zhizn-1840858716.html

"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты

"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 23.12.2022

"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты

"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.

2022-12-23T15:15

2022-12-23T15:15

2022-12-23T15:15

видео

милан

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840858320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ceacb058baf27b8a68ad3bcd3fe4e386.jpg

По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио. Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.

милан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты "Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которые раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана. По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио. Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся. 2022-12-23T15:15 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, милан, продукты, видео