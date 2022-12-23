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"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 23.12.2022
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"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты - РИА Новости, 23.12.2022
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.
2022-12-23T15:15
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видео
милан
продукты
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По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио. Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которые раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана. По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио. Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, милан, продукты, видео
Видео, Милан, Продукты
"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.
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15:15 23.12.2022
 

"Жизнь становится трудной": в Милане растет спрос на бесплатные продукты

Читать ria.ru в
"Жизнь становится трудной", — сетует пенсионерка из Милана. По ее словам, денег на продукты в магазинах ей не хватает. Поэтому она приходит за бесплатной едой, которую раздает некоммерческая ассоциация Pane Quotidiano. В очереди – десятки жителей Милана.
По словам волонтеров, количество нуждающихся в бесплатных продуктах достигает 4000 человек в день, ежегодно раздается 1,2 миллиона пакетов с едой. "Я получаю пенсию в размере 700 евро. После оплаты аренды, электричества, газа и телефона в конце месяца у меня не остается ни копейки", — рассказывает пенсионер Серхио.
Pane Quotidiano — историческая миланская некоммерческая ассоциация, которая с 1898 года предоставляет еду нуждающимся.
 
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