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Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы - РИА Новости, 23.12.2022
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Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы - РИА Новости, 23.12.2022
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы
Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:18
2022-12-23T10:21
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Министр также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад; организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
10:18 23.12.2022 (обновлено: 10:21 23.12.2022)
 
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы

Мурашко: в новогодние каникулы работа всей системы здравоохранения должна быть усилена

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Министр также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад; организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
Конвейерная линия по упаковке на фармацевтическом предприятии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 17:27
Мурашко анонсировал расширение перечня жизненно необходимых лекарств
 
ОбществоМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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