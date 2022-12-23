https://ria.ru/20221223/zdravookhranenie-1840745270.html

Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы

Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы - РИА Новости, 23.12.2022

Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы

Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T10:18

2022-12-23T10:18

2022-12-23T10:21

общество

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Министр также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад; организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.

https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, михаил мурашко, здоровье - общество