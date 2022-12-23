https://ria.ru/20221223/zdravookhranenie-1840745270.html
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы - РИА Новости, 23.12.2022
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы
Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:18
2022-12-23T10:18
2022-12-23T10:21
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.Министр также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад; организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.
https://ria.ru/20221221/lekarstva-1840325962.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
10:18 23.12.2022 (обновлено: 10:21 23.12.2022)
Мурашко призвал усилить работу системы здравоохранения в каникулы
Мурашко: в новогодние каникулы работа всей системы здравоохранения должна быть усилена
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Работа всей системы здравоохранения должна быть усилена в период новогодних праздников, контроль за медицинскими службами в этот период нужно усилить в регионах, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В период длинных новогодних каникул работа всей системы здравоохранения должна быть усилена, а граждане должны иметь возможность получить качественную медицинскую помощь",- сказал Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Министр также поручил регионам усилить контроль за работой служб, участвующих в оказании скорой и неотложной медицинской помощи населению, включая укомплектованность выездных бригад; организовать медицинское обеспечение и выполнение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий при передвижении организованных групп детей, участвующих в праздничных мероприятиях.