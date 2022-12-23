https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840975602.html
В Нижнем Тагиле задержали лжеминера
В Нижнем Тагиле задержали лжеминера - РИА Новости, 23.12.2022
В Нижнем Тагиле задержали лжеминера
Жителя Нижнего Тагила задержали за лжеминирование трех зданий, ранее мужчина отбывал наказание по аналогичной уголовной статье, сообщил руководитель... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T20:52
2022-12-23T20:52
2022-12-23T20:52
происшествия
валерий горелых
нижний тагил
россия
мир
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Жителя Нижнего Тагила задержали за лжеминирование трех зданий, ранее мужчина отбывал наказание по аналогичной уголовной статье, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в пятницу. По информации Горелых, на телефон 102 утром в пятницу позвонил мужчина и невнятным голосом сказал, что заминировал "три кафе на улицах Космонавтов и Мира, а также на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле". По указанным адресам оперативно выехали полицейские, специалисты ОМОН Росгвардии, пожарные, спасатели и скорая помощь. Силовики осмотрели помещения, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили, кроме того, в одном из зданий даже не было кафе. Дальше правоохранители выяснили, что номер телефона был зарегистрирован на родственника лжеминера, а мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, ложное сообщение о факте терроризма, только в августе он освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила за серию поджогов автомобилей. Получивший ориентировку наряд патрульно-постовой службы вскоре заметил похожего по приметам горожанина в районе улице Красной, его и доставили в полицию. "Задержанный мужчина признался, что находился в заведении по проспекту Мира, был изрядно пьян, когда надумал пошутить, позвонив по телефону 102. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. За совершенные деяния законодательством предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", – отметили в пресс-службе. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий горелых, нижний тагил, россия, мир, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Валерий Горелых, Нижний Тагил, Россия, Мир, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нижнем Тагиле задержали лжеминера
МВД Нижнего Тагила задержало мужчину за заведомо ложное сообщение о минировании
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости.
Жителя Нижнего Тагила задержали за лжеминирование трех зданий, ранее мужчина отбывал наказание по аналогичной уголовной статье, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД
Валерий Горелых в пятницу.
"По подозрению в совершении преступления, квалифицированного следователями ОВД Нижнего Тагила по части 2 статьи 207 УК РФ
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – ред.), сотрудники полиции задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого мужчину", – говорится в релизе.
По информации Горелых, на телефон 102 утром в пятницу позвонил мужчина и невнятным голосом сказал, что заминировал "три кафе на улицах Космонавтов и Мира
, а также на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле". По указанным адресам оперативно выехали полицейские, специалисты ОМОН Росгвардии
, пожарные, спасатели и скорая помощь. Силовики осмотрели помещения, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили, кроме того, в одном из зданий даже не было кафе.
Дальше правоохранители выяснили, что номер телефона был зарегистрирован на родственника лжеминера, а мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, ложное сообщение о факте терроризма, только в августе он освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила за серию поджогов автомобилей. Получивший ориентировку наряд патрульно-постовой службы вскоре заметил похожего по приметам горожанина в районе улице Красной, его и доставили в полицию.
"Задержанный мужчина признался, что находился в заведении по проспекту Мира, был изрядно пьян, когда надумал пошутить, позвонив по телефону 102. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. За совершенные деяния законодательством предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", – отметили в пресс-службе.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.