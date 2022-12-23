https://ria.ru/20221223/zaderzhanie-1840975602.html

В Нижнем Тагиле задержали лжеминера

В Нижнем Тагиле задержали лжеминера - РИА Новости, 23.12.2022

В Нижнем Тагиле задержали лжеминера

Жителя Нижнего Тагила задержали за лжеминирование трех зданий, ранее мужчина отбывал наказание по аналогичной уголовной статье, сообщил руководитель... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T20:52

2022-12-23T20:52

2022-12-23T20:52

происшествия

валерий горелых

нижний тагил

россия

мир

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Жителя Нижнего Тагила задержали за лжеминирование трех зданий, ранее мужчина отбывал наказание по аналогичной уголовной статье, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в пятницу. По информации Горелых, на телефон 102 утром в пятницу позвонил мужчина и невнятным голосом сказал, что заминировал "три кафе на улицах Космонавтов и Мира, а также на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле". По указанным адресам оперативно выехали полицейские, специалисты ОМОН Росгвардии, пожарные, спасатели и скорая помощь. Силовики осмотрели помещения, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили, кроме того, в одном из зданий даже не было кафе. Дальше правоохранители выяснили, что номер телефона был зарегистрирован на родственника лжеминера, а мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, ложное сообщение о факте терроризма, только в августе он освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила за серию поджогов автомобилей. Получивший ориентировку наряд патрульно-постовой службы вскоре заметил похожего по приметам горожанина в районе улице Красной, его и доставили в полицию. "Задержанный мужчина признался, что находился в заведении по проспекту Мира, был изрядно пьян, когда надумал пошутить, позвонив по телефону 102. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания в ожидании избрания меры пресечения. За совершенные деяния законодательством предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", – отметили в пресс-службе. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221223/oftalmolog-1840913148.html

нижний тагил

россия

мир

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, валерий горелых, нижний тагил, россия, мир, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)