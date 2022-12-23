Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при стрельбе в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221223/strelba-1840839539.html
Три человека погибли при стрельбе в Париже
Три человека погибли при стрельбе в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Три человека погибли при стрельбе в Париже
В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:20
2022-12-23T18:23
в мире
париж
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a885870435672ce415a087e1fd5c06ea.jpg
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко.Это произошло в десятом округе французской столицы. "Еще один человек находится в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", — сказала прокурор.Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.Стрелка, которому 69 лет, задержали. При нем не было документов, он отказался себя назвать, но позже агентство Франс Пресс написало со ссылкой на прокуратуру, что это француз по национальности, известный полиции двумя попытками убийства, совершенными в 2016 и в 2021 годах.Мотивы стрелявшего устанавливаются. Полиция призвала избегать места происшествия.Отмечается, что инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра.
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840872325_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_6ba96afcd5124101877aef34ed4b827a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
14:20 23.12.2022 (обновлено: 18:23 23.12.2022)
 
Три человека погибли при стрельбе в Париже

В Париже задержали мужчину, открывшего стрельбу и убившего трех человек

© AP Photo / Lewis JolyПолиция на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022
Полиция на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Lewis Joly
Полиция на месте стрельбы в Париже. 23 декабря 2022
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко.
Это произошло в десятом округе французской столицы.
"Еще один человек находится в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", — сказала прокурор.
Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.
Стрелка, которому 69 лет, задержали. При нем не было документов, он отказался себя назвать, но позже агентство Франс Пресс написало со ссылкой на прокуратуру, что это француз по национальности, известный полиции двумя попытками убийства, совершенными в 2016 и в 2021 годах.
Мотивы стрелявшего устанавливаются. Полиция призвала избегать места происшествия.

"Семь-восемь выстрелов прозвучали на улице, была полная паника, мы заперлись изнутри", — рассказал агентству владелец магазина в соседнем доме.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра.
 
В миреПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала