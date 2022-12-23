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Три человека погибли при стрельбе в Париже

Три человека погибли при стрельбе в Париже - РИА Новости, 23.12.2022

Три человека погибли при стрельбе в Париже

В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T14:20

2022-12-23T14:20

2022-12-23T18:23

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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко.Это произошло в десятом округе французской столицы. "Еще один человек находится в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", — сказала прокурор.Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.Стрелка, которому 69 лет, задержали. При нем не было документов, он отказался себя назвать, но позже агентство Франс Пресс написало со ссылкой на прокуратуру, что это француз по национальности, известный полиции двумя попытками убийства, совершенными в 2016 и в 2021 годах.Мотивы стрелявшего устанавливаются. Полиция призвала избегать места происшествия.Отмечается, что инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, париж, франция