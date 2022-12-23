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Три человека погибли при стрельбе в Париже
Три человека погибли при стрельбе в Париже - РИА Новости, 23.12.2022
Три человека погибли при стрельбе в Париже
В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T14:20
2022-12-23T14:20
2022-12-23T18:23
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ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости. В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко.Это произошло в десятом округе французской столицы. "Еще один человек находится в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", — сказала прокурор.Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.Стрелка, которому 69 лет, задержали. При нем не было документов, он отказался себя назвать, но позже агентство Франс Пресс написало со ссылкой на прокуратуру, что это француз по национальности, известный полиции двумя попытками убийства, совершенными в 2016 и в 2021 годах.Мотивы стрелявшего устанавливаются. Полиция призвала избегать места происшествия.Отмечается, что инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, франция
14:20 23.12.2022 (обновлено: 18:23 23.12.2022)
Три человека погибли при стрельбе в Париже
В Париже задержали мужчину, открывшего стрельбу и убившего трех человек
ПАРИЖ, 23 дек — РИА Новости.
В Париже пожилой мужчина открыл стрельбу на улице, погибли три человека, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на прокурора столицы Франции Лору Бекко.
Это произошло в десятом округе французской столицы.
"Еще один человек находится в критическом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", — сказала прокурор.
Ранее сообщалось о двух погибших и четырех раненых.
Стрелка, которому 69 лет, задержали. При нем не было документов, он отказался себя назвать, но позже агентство Франс Пресс написало со ссылкой на прокуратуру, что это француз по национальности, известный полиции двумя попытками убийства, совершенными в 2016 и в 2021 годах.
Мотивы стрелявшего устанавливаются. Полиция призвала избегать места происшествия.
"Семь-восемь выстрелов прозвучали на улице, была полная паника, мы заперлись изнутри", — рассказал агентству владелец магазина в соседнем доме.
Отмечается, что инцидент произошел недалеко от курдского культурного центра.