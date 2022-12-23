Энергия, экология, культура: топ-10 событий года от Эн+
В 2022 году компания Эн+ отметила 20-летие. В центре внимания социальной повестки группы – комплексное развитие регионов РФ и повышение уровня жизни сотрудников. В Иркутске к юбилею компании был организован фестиваль культуры "Энергия", собравший известных писателей, сценаристов, актеров и художников. Московский театр на Бронной показал спектакль "Таня" Константина Богомолова, Юрий Шахоян представил иммерсивную выставку "Игра с вечностью", в творческих встречах приняли участие Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Юлия Меньшова, Аглая Тарасова. Компания также стала партнером фестиваля "Золотая Маска" в Красноярске, где были представлены спектакли ведущих театров страны: "Серёжа" МХТ имени Чехова, "Сын" РАМТ, "Вечер современной хореографии" Музыкального театра имени Станиславского и другие.
Усилия Эн+ по социальной поддержке сотрудников получили признание профессионального сообщества – компания получила "золото" в рейтинге лучших российских работодателей по версии Forbes. В конце февраля компания Эн+ на 10% повысила заработную плату всем сотрудникам, увеличила дотации на питание, ввела доплату семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в размере 10 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка. Кроме того, Эн+ обновила условия корпоративной жилищной программы: сотрудники могут получить ипотеку по низкой ставке без первого взноса, Эн+ компенсирует половину суммы платежа.
Эн+ отчиталась о результатах первого года работы по достижению Net Zero. В прошлом году компания одной из первых в России поставила цели по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Промежуточная цель – сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году – на тот момент стала самой амбициозной в мировой алюминиевой промышленности. Несмотря на растущее геополитическое давление и внешние вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, разрывом связей с международными организациями и ограничением доступа к источникам "зеленого финансирования", компания продолжает придерживаться целей и следует дорожной карте, представленной год назад, став примером лучших практик для российских компаний.
Компания продолжает модернизацию ГЭС Ангаро-Енисейского каскада по программе "Новая энергия". Так, на Красноярской ГЭС после капитального ремонта с заменой рабочего колеса были введены гидроагрегаты №10 и №6, на Иркутской ГЭС – обновлен гидроагрегат №7, а на Братской ГЭС в самое ближайшее время запустят гидроагрегат №4. Реализация программы обеспечивает надежную и доступную электроэнергию для населения и экономики Сибири, а также помогает снизить спрос на энергию угольных электростанций. Только за первое полугодие модернизированное оборудование Братской, Усть-Илимской, Иркутской и Красноярской ГЭС дало рост выработки на 982 миллиона киловатт-часов, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов на 1,15 миллиона тонн CO2-эквивалента за счет замещения выработки на ТЭС.
В 2022 году Эн+ завершила перевод теплоснабжения Братска с Галачинской котельной на ТЭЦ-6, собственные инвестиции в проект превысили 1,4 миллиарда рублей. Теперь тепло и горячая вода подаются в дома жителей центральной части города напрямую от ТЭЦ-6, которая является более эффективным, надёжным и экологичным источником теплоснабжения: за счет эффективной загрузки котлов ТЭЦ-6 объем сжигаемого топлива существенно уменьшился. Перед закрытием Галачинской котельной в центральном районе Братска проведена модернизация системы теплоснабжения: 6,5 километров магистральных подземных теплосетей заменены на трубопроводы большего диаметра, построены новые теплосети и две современные насосные станции.
В течение года Эн+ открыла 10 новых электрозаправочных станций в Иркутской области и одну в Красноярске. Теперь сеть Эн+ насчитывает 19 быстрых зарядных станций для электромобилей, оснащенных современным и безопасным оборудованием российского производства. Оно обеспечивает полную надежность систем электромобиля во время зарядки. Для старта зарядной сессии владельцам экологичных автомобилей необходимо установить приложение EV-Time и пройти регистрацию. В среднем, для заполнения на 80% емкости аккумулятора Nissan Leaf потребуется около 20 минут, а стоимость 100 километров пробега получится примерно в два раза ниже, чем на бензиновом авто подобного класса.
В рамках программы "На лыжи!" компания реконструировала лыжный полигон Дивногорского техникума лесных технологий (Красноярский край). Инвестиции Эн+ в проект составили более 35 миллионов рублей. На обновленной трассе установили освещение и уложили асфальтобетонное покрытие для тренировок лыжников в теплое время года. В стартовой зоне построили теплое здание с медицинским кабинетом, раздевалками, судейской, а также помещениями для инвентаря. Также Эн+ договорилась с администрацией Ангарского городского округа об обязательном включении беговых лыж в школьную программу физкультуры. В проекте участвует 21 школа Ангарского округа, где обучаются более 3 тысяч школьников. В приобретение экипировки и оборудования для школ компания инвестировала более 7 миллионов рублей.
В 2022 году Эн+ расширила стипендиальную программу, включив в нее, помимо студентов-энергетиков и металлургов, будущих педагогов и медиков. Всего в этом году стипендии от Эн+ (от 2,5 до 25 тысяч рублей в месяц) получили 179 студентов из 16 городов России. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году, когда стипендиатами стали 66 студентов. Еще одним вкладом в образование стало открытие центров развития компетенций для школьников "Мультилаб" в Иркутске, Красноярске и Дивногорске. Общий бюджет на их создание составил 41 миллион рублей. Лаборатории оснащены современными компьютерами, звуковым и видеооборудованием, а также оборудованием для развития в области робототехники, 3D-моделирования, электроники, интернета вещей и видеопроизводства.
Эн+ стала одним из инициаторов создания Ассоциации "Байкал без пластика", которая начала работу с мая 2022 года. Ее члены выступают за незамедлительную разработку комплекса мер по выводу из оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, распространение экологической культуры среди населения и туристов. За несколько месяцев организация разработала дорожную карту, провела ряд публичных заседаний, волонтерских мероприятий и организовала масштабную рекламную кампанию.
В текущем году компания Эн+ значительно расширила географию своих экологических проектов и впервые провела их на территории Республики Бурятия. Речь идет о волонтерском проекте "360"по защите заповедных территорий, программе высадки деревьев "Под зеленым крылом", а также грантовом конкурсе экологических проектов. По итогам проведенных мероприятий волонтерами и экоактивистами было убрано более шести тонн мусора и высажено на территории республики свыше 25 тысяч саженцев сосны. В свою очередь, в рамках грантового конкурса победителями стали шесть проектов по улучшению экологии региона, на каждый из которых компанией было выделено до 600 тысяч рублей.