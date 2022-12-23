Энергия, экология, культура: топ-10 событий года от Эн+

В 2022 году Эн+ расширила стипендиальную программу, включив в нее, помимо студентов-энергетиков и металлургов, будущих педагогов и медиков. Всего в этом году стипендии от Эн+ (от 2,5 до 25 тысяч рублей в месяц) получили 179 студентов из 16 городов России. Это почти в три раза больше, чем в 2021 году, когда стипендиатами стали 66 студентов. Еще одним вкладом в образование стало открытие центров развития компетенций для школьников "Мультилаб" в Иркутске, Красноярске и Дивногорске. Общий бюджет на их создание составил 41 миллион рублей. Лаборатории оснащены современными компьютерами, звуковым и видеооборудованием, а также оборудованием для развития в области робототехники, 3D-моделирования, электроники, интернета вещей и видеопроизводства.