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В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/shpionazh-1840773797.html
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:44
2022-12-23T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
биробиджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в украинскую армию, сообщили в ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ... Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства", - говорится в сообщении ведомства. Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 35-летний биробиджанец собрал секретную информацию о "критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области". Шпионажем мужчина занимался по заданию украинской разведки, представителю которой и выдал все, что узнал, добавили в ФСБ. По сообщению ведомства, уголовное дело против Качина возбуждено по статье УК РФ 275 "Государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и статье 276 "Шпионаж". Сам биробиджанец заключен под стражу. Ранее в пятницу ФСБ также объявила о задержании украинских агентов в Пермском крае и Ростовской области.
https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html
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происшествия, украина, россия, биробиджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, еврейская автономная область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Биробиджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Еврейская автономная область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:44 23.12.2022 (обновлено: 11:47 23.12.2022)
 
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины

ФСБ задержала в Биробиджане пособника СБУ, собиравшегося вступить в украинскую армию

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в украинскую армию, сообщили в ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ... Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства", - говорится в сообщении ведомства.
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Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 35-летний биробиджанец собрал секретную информацию о "критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области". Шпионажем мужчина занимался по заданию украинской разведки, представителю которой и выдал все, что узнал, добавили в ФСБ.
По сообщению ведомства, уголовное дело против Качина возбуждено по статье УК РФ 275 "Государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и статье 276 "Шпионаж". Сам биробиджанец заключен под стражу.
Ранее в пятницу ФСБ также объявила о задержании украинских агентов в Пермском крае и Ростовской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияБиробиджанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныЕврейская автономная областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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