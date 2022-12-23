https://ria.ru/20221223/shpionazh-1840773797.html
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T11:44
2022-12-23T11:44
2022-12-23T11:47
специальная военная операция на украине
происшествия
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биробиджан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в украинскую армию, сообщили в ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ... Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства", - говорится в сообщении ведомства. Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 35-летний биробиджанец собрал секретную информацию о "критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области". Шпионажем мужчина занимался по заданию украинской разведки, представителю которой и выдал все, что узнал, добавили в ФСБ. По сообщению ведомства, уголовное дело против Качина возбуждено по статье УК РФ 275 "Государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и статье 276 "Шпионаж". Сам биробиджанец заключен под стражу. Ранее в пятницу ФСБ также объявила о задержании украинских агентов в Пермском крае и Ростовской области.
https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:44 23.12.2022 (обновлено: 11:47 23.12.2022)
В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины
ФСБ задержала в Биробиджане пособника СБУ, собиравшегося вступить в украинскую армию