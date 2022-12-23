https://ria.ru/20221223/shpionazh-1840773797.html

В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины

В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины - РИА Новости, 23.12.2022

В Биробиджане задержали мужчину, шпионившего в пользу Украины

Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T11:44

2022-12-23T11:44

2022-12-23T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

биробиджан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 23 дек - РИА Новости. Жителя Биробиджана, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины, задержали при попытке уехать за границу для дальнейшего вступления в украинскую армию, сообщили в ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя г. Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ... Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды вооруженных сил данного государства", - говорится в сообщении ведомства. Оперативно-розыскные мероприятия показали, что 35-летний биробиджанец собрал секретную информацию о "критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области". Шпионажем мужчина занимался по заданию украинской разведки, представителю которой и выдал все, что узнал, добавили в ФСБ. По сообщению ведомства, уголовное дело против Качина возбуждено по статье УК РФ 275 "Государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства" и статье 276 "Шпионаж". Сам биробиджанец заключен под стражу. Ранее в пятницу ФСБ также объявила о задержании украинских агентов в Пермском крае и Ростовской области.

https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838276947.html

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россия

биробиджан

еврейская автономная область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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