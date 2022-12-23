https://ria.ru/20221223/risk-1840985222.html

Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске

Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске - РИА Новости, 23.12.2022

Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске

Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:56

2022-12-23T21:56

2022-12-23T21:56

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости. Согласно документу, личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, сотрудник федеральной противопожарной службы, а также представители добровольной пожарной охраны могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, других пожарных, а также нанесение материального ущерба, если при этом они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости и при этом не превысили пределы крайней необходимости. Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20221223/bespilotniki-1840787632.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, совет федерации рф