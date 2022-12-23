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Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске - РИА Новости, 23.12.2022
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Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске - РИА Новости, 23.12.2022
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:56
2022-12-23T21:56
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости. Согласно документу, личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, сотрудник федеральной противопожарной службы, а также представители добровольной пожарной охраны могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, других пожарных, а также нанесение материального ущерба, если при этом они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости и при этом не превысили пределы крайней необходимости. Закон поступает на подпись президенту.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
21:56 23.12.2022
 
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске

СФ одобрил закон, освобождающий пожарных от ответственности за ущерб при оправданном риске

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости.
Согласно документу, личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, сотрудник федеральной противопожарной службы, а также представители добровольной пожарной охраны могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, других пожарных, а также нанесение материального ущерба, если при этом они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости и при этом не превысили пределы крайней необходимости.
Закон поступает на подпись президенту.
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