https://ria.ru/20221223/risk-1840985222.html
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске - РИА Новости, 23.12.2022
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске
Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:56
2022-12-23T21:56
2022-12-23T21:56
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости. Согласно документу, личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, сотрудник федеральной противопожарной службы, а также представители добровольной пожарной охраны могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, других пожарных, а также нанесение материального ущерба, если при этом они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости и при этом не превысили пределы крайней необходимости. Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20221223/bespilotniki-1840787632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Пожарных могут освободить от ответственности за ущерб при оправданном риске
СФ одобрил закон, освобождающий пожарных от ответственности за ущерб при оправданном риске
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, освобождающий пожарных от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, если они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости.
Согласно документу, личный состав пожарной охраны, включая руководителя тушения пожара, сотрудник федеральной противопожарной службы, а также представители добровольной пожарной охраны могут освобождаться от ответственности за причинение вреда здоровью спасаемых людей, других пожарных, а также нанесение материального ущерба, если при этом они действовали в условиях оправданного риска и крайней необходимости и при этом не превысили пределы крайней необходимости.
Закон поступает на подпись президенту.